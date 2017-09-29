Hakkari ve Ağrı'dan acı haber: Bir asker ve bir korucu şehit

Türkiye- Irak sınır hattının Çukurca İlçesi’nin karşısında yer alan Kuzey Irak’ın Kanimasi bölgesinde dün akşam saatlerinde PKK’lı teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada, 41 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar şehit oldu, 4 asker de yaralandı. Çatışmada 3 PKK’lı teröristin de öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmada şehit olan evli ve 4 çocuk babası Uzman Çavuş Yahya Acar için bugün Şırnak 23’üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı’nda uğurlama töreni düzenlenirken, yaralı askerlerin ise Şırnak’ta tedavi altına alındığı belirtildi.

ŞEHİT ATEŞİ SAMSUN’A DÜŞTÜ

Jandarma Uzman Çavuş Yahya Acar’ın şehit olduğu haberi memleketi Samsun’un Havza İlçesi’ne ateş düşürdü. Havza’da oturan baba Aslan Acar, bu sabah oğlunun şehit olduğu haberini ilçe yetkililerinden aldı. Aslan Acar, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine Türk bayrakları asılırken, eşi ve çocuklarının ise Ankara’da oturduğu öğrenildi.

KANİMASİ'DE BOLU KOMANDO TUGAYI'NDAN 400 KİŞİLİK BİR GRUP MEVCUT

Kuzey Irak’ta Bamarni’de Türkiye'nin tanklar ve piyadeden oluşan 500 kişilik bir mekanize taburu var. Sınırın sıfır hattındaki Kanimasi’de ise Bolu Komando Tugayı’ndan 400 kişilik bir grup mevcut. Bu komandolar PKK’nın sınır geçişlerine karşı konuşlanmış durumdalar.

AĞRI'DAN DA ACI HABER

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "25 Eylül 2017 tarihinde Doğubayazıt İlçesi Yaygınyurt Köyü Civarında 3 Afganlı göçmenin bölücü terör örgütü mensuplarınca vurularak öldürülmesinin ardından İl Jandarma Komutanlığınca bölgede başlatılan geniş çaplı operasyonlarda; 28 Eylül 2017 Perşembe günü Güngören Köyü civarında teröristlerle sıcak temas sağlanmış, 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Çatışmalarda 1 güvenlik korucusu şehit olmuş, 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Bölgede geniş çaplı operasyon devam etmektedir" denildi.