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    Hakkari'deki operasyonda ele geçirildi! Askerler şoke oldu

    DHA
    11 Ağustos 2017 - 14:41Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 14:44

    Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde yapılan operasyonda 3 PKK’lı terörist öldürüldü. Operasyon kapsamında yapılan aramada, 30 metre uzunluğunda dört odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış iki mağaranın üzerinde bir paratoner bulunması ise şaşırttı.

    Hakkari’nin Şemdinli İlçesi’nde öldürülen 3 PKK’lı ile ilgili TSK’da bilgilendirmede bulundu. Açıklamada, 30 metre uzunluğunda dört odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış iki mağara bulunduğu, bu mağaralarda silahlar ve mühimmat ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:

    "Şemdinli/Karadağ Bölgesinde 40 santigrat derece hava sıcaklığı ve 3300 metre rakım ve güç arazi koşullarında icra edildigi operasyonda, 11 Ağustos 2017 sabahı Karadağ/Latedem Tepe bölgesinde tespit edilen3 terörist ve bir Doçka silahı icra edilen hava harekatı ile etkisiz hale getirilmiştir. Aynı operasyon kapsamında, Ziyaret ve Cami Tepe bölgelerinde yapılan arama-tarama faaliyetinde 30 metre uzunluğunda 4 odalı ve 5 metre uzunluğunda tek odalı suni olarak yapılmış2 mağara bulunmuştur. Mağaralarda; bir adet doçka namlusu, bir Biksi namlusu, 5 kutusu açılmamış olmak üzere 1800 adet doçka mühimmatı, 1 adet roketatar mühimmatı, bir adet jeneratör, iki adet akü, 8 adet büyük tüp, 7 celikan mazot, mağara üzerine sabitlenmiş bir paratoner, muhtelif örgütsel döküman, bir miktar yaşam malzemesi bulunarak imha edilmiştir."

    Etiketler: PKK , Mağara , Hakkari , Şemdinli
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