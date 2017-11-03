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    Hakkari'de terör operasyonu: 15 gözaltı

    AA
    03.11.2017 - 17:14 | Son Güncelleme:

    Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı.

    Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde adalet, eylem ve mahalle komisyonlarında yer aldıkları, örgütün propagandasını yaptıkları ve güvenlik güçlerine taş ve molotofkokteyli saldırılarda bulunulan izinsiz gösterilere katılıp, grubu yönlendirdikleri gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan haklarında kesinleşmiş 6 yıl 3'er ay hapis cezası bulunan F.A, S.Ç, S.G, H.Ç. ve S.Y. gözaltına alındı.

    Ayrıca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütüne yardım ve yataklık yapanlara yönelik operasyonda A.Ö, M.A, İ.T, B.K, N.Ö, S.Ö, A.Y, H.Ö. S.E. ile Ö.E. yakalandı.

    Evlerindeki aramalarda terör örgütüne ait dokümanlar ele geçirilen zanlılar, İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilecek.

    Etiketler: Hakkari , Operasyon
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