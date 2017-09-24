Hakkari'de "özel güvenlik bölgesi" uygulaması

Valilikten yapılan açıklamada, terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma eylemlerinin, kentin sosyal ve ekonomik gelişimini olumsuz etkilediği belirtildi.

Saldırılar nedeniyle vatandaşların, ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayişi temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır.

Bu kapsamda Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince il merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölge, 26 Eylül saat 00.00'dan 10 Ekim 2017 saat 23.59'a kadar 'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir. Vatandaşlarımızın belirtilen bölgelere izinsiz girmesi yasaklanmıştır."

Açıklamada, "özel güvenlik bölgesi" ilan edilen alanlara ilişkin detaylı bilgiye, Valiliğin internet adresinden ulaşılabileceği bildirildi.