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    Hakkari'de bu sabah çatışma çıktı... 5 PKK'lı terörist öldürüldü

    AA
    27.09.2017 - 11:00 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 11:05

    Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 5 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, Şemdinli ilçesi Serabatin bölgesinde saat 08.30 sıralarında bölücü terör örgütü mensupları ile güvenlik güçleri arasında çatışma çıktığı belirtildi.

    Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
    "Çatışmada biri erkek 4'ü kadın 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, biksi makinalı tüfek, RPG-11 roketatar ve 6 kalaşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

    Dün, aynı bölgede iki terörist daha etkisiz hale getirilmişti.

    Etiketler: PKK , terörist , çatışma
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