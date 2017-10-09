Hakkari'de 160 çocuk eğitime kazandırıldı

Kentte ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yürüten Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ile Sosyal Hizmet Merkezleri, ekonomik sıkıntıların yanı sıra çeşitli nedenlerle eğitimlerini tamamlayamadıkları belirlenen öğrencilerin yeniden okullu olmaları için de çalışmalar yapıyor.

Bu kapsamda sokakta çalışan çocukların durumuna yönelik anket çalışması yürüten ekipler, daha sonra üçer kişilik gruplar halinde eğitimi yarıda kalan çocukların ailelerini ikna etmek için görüşmeler gerçekleştirdi.

Yapılan görüşmeler sonucu çocukların aileleri ikna edildi. Ekipler, 60'ı örgün olmak üzere 160 öğrencinin eğitim-öğretime kaldıkları yerden devam etmelerini sağladı.

ÇOCUKLAR YENİDEN OKULLU OLDU

Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mehmet Akif Bildirici, kent genelinde belirlenen çocukların ‘okullu’ olması için yoğun bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Okula devamlılıklarını sağlamak amacıyla öğrencilere rehberlik hizmeti verdiklerini de dile getiren Bildirici, şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz Yüksekova merkezde 40 çocuğumuzun sokakta çalıştığını tespit etti. Bu çocuklarla ilgili arkadaşlarımız mesleki çalışmalarını yapıp aileleriyle görüşme gerçekleştirdi ve çocukları yeniden okula kazandırdı. Psiko-sosyal destek süresi boyunca tespit ettiğimiz okula devam etmeyen 40 çocuğumuzun okula kaydını yaptırdık. 100'ü aşkın öğrencinin de açıköğretime kayıtlarını gerçekleştirerek eğitime devamlılıklarını sağladık. Şu anda okul takipleri Sosyal Destek Merkezi ekipleri tarafından yapılıyor. Çocukları sokaktan eğitime kazandırmaya yönelik çalışmalarımız devam edecek."

Kaymakamlıkla irtibat halinde olduklarını anlatan Bildirici, söz konusu çocukları gençlik merkezine kaydettirerek çeşitli etkinlik ve kurslara katılımlarını da sağlayacaklarını söyledi.

Bildirici, Hakkari merkezde de 20 çocuğun sokakta çalıştığını belirlediklerini belirterek, bu çocukların da aileleriyle yapılan görüşmelerin ardından eğitime kazandırıldığını anlattı. Bildirici, "Çocuklarımız sosyal, ekonomik destek kapsamına alınarak, eğitim süreleri boyunca desteklenecek. Öğrencilerimizi Hakkari Gençlik Merkezine de kaydederek çeşitli kurs ve etkinliklere de katılmalarını sağladık" dedi.