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    Hakkari Valiliği açıkladı: 31 özel güvenlik bölgesi

    DHA
    22.01.2018 - 09:57 | Son Güncelleme:

    Hakkari'de, kent  merkezi ile 3 ilçedeki 31 bölge, 15 gün süreyle 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi.

    Hakkari Valiliği'nden yapılan açıklamada, PKK ve diğer terör örgütlerinin son zamanlardaki terör ve yıldırma saldırılarının, kentin sosyal ve ekonomik gelişmesini olumsuz etkilediği belirtildi. Saldırılar sonucu halkın ekonomik ve sosyal faaliyetlerini yürütme ile seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kaldıkları kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadır. Valilik makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, devlet ve milletimizin her türlü terör tehdidi ve saldırısından korunması maksadıyla bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Tedbirler kapsamında Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince kent merkezi ile Çukurca, Şemdinli ve Yüksekova ilçeleri sınırlarındaki 31 bölge, 24 Ocak 2018 günü saat 00.01'den 07 Şubat 2018 günü saat 23.59'a kadar  'özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir."

    Etiketler: özel güvenlik bölgesi , son dakika
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