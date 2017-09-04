Hakkâri şehidine veda

Şehit asker önce Çatalca’daki evine götürülerek helallik alındı. Şehidin ablası Duygu Şeker, “Dün (önceki gün) görüntülü konuşmuştuk. ‘İzine geleceğim abla sürpriz yapacağım’ dedi. Ama gelemedi, haberini aldık. Diyecek hiçbir şey bulamıyorum, inanamıyoruz” diye konuştu. Baba Kani Gürel, “En son dün (önceki gün) akşam konuştum çocuğumla, ondan sonra bir daha görüşemedik. Halil İbrahim’imizi kaybettik işte. Yapacak bir şey yok ‘Vatan sağ olsun’ diyeceğiz. Dimdik ayaktayız, kimse yıkamaz bizi, yıkılmayacağız” dedi. Şehidin cenazesi daha sonra Ulu Cami’ye götürüldü. Tabutun başına gelen anne Aysel Gürel gözyaşları içinde “Türkiye bizimdir. Kimse bizden alamaz. Benim oğlum şehit oldu, binlerce şehit versek de bu ülke bizimdir. Başka analar ağlamasın” dedi. Camideki törene Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Gürel Ailesi’nin yanına giderek taziyede bulundu. Erdoğan daha sonra şehidin babası Kani ve kardeşi Alihan Gürel ile saf tutarak cenaze namazını kıldı. Şehit, Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi.