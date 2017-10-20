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    Hakimi çileden çıkarttı...

    Hürriyet Haber
    20.10.2017 - 08:08 | Son Güncelleme:

    TRT’yi basan Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı darbeci Albay Barış, halka kurşun sıkılırken bile darbeden haberdar olmadığını ileri sürdü. Mahkeme başkanı çileden çıktı

     

    FETÖ'cü darbe girişiminin simgelerinden olan "TRT baskını ve burada darbe bildirisi okutulması" olayının da sorgulandığı Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Davası'nın duruşmalarına Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. 

    Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alay Komutanı olan Barış, TRT'ye gönderdiği darbecilere helikopterden ateş edilerek karşı konulması sırasında dahi "darbenin içinde olduklarını anlamadığını" söyleyince, Mahkeme Başkanı tepki gösterdi.

    Başkan Murat İlhan "Sen kurmaylık eğitimi almışsın. Bunun darbe olduğunu bugün düşünmeyeceksin ne zaman düşüneceksin. Bu devlet seni bugünler için yetiştirmiş. Bunun için eğitim almışsın. Bunun için yetiştirilmişsin" sözleriyle ifade etti.

    Darbeci Albay Barış, TRT'deki sözde sıkıyönetim bildirisini de okutmakla suçlanıyor.  (Sabah)

    Etiketler: 15 Temmuz
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