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    Hâkimden taciz sanığına: Kız arkadaşını duruşmaya getir

    Ceylan SEVER/İSTANBUL
    15.02.2018 - 14:21 | Son Güncelleme:

    İstanbul Esenyurt’ta zorla öpmek istediği Ebru O.’nun (28) dilini ısırarak kopardığı Mert O., “Kız arkadaşıma benzettim” deyince hâkim, bir sonraki celse iddiaların odak noktasındaki kız arkadaşın duruşmaya getirilmesine karar verdi.

    İDDİANAMEYE göre, Ebru O. 14 Mart 2016’da diş tedavisi olduktan sonra Esenyurt Cumhuriyet Meydanı altgeçidini kullandı. Arkasından gelen sanık Mert O., E.O.’yu yüzünü kapatıp öpmeye çalıştı. Ebru O.’yu duvara yaslayıp dudağından öptüğü esnada genç kadın ısırıp dilini kopardı ancak taciz bir süre daha devam etti. Ebru O.’nun direnmesiyle olay yerinden kaçan Mert O., kız arkadaşı sandığını ve sürpriz yapmak için böyle bir şey yaptığını söyledi. Sanığın cinsel davranışlarla vücut dokunulmazlığını ihlal ettiği gerekçesiyle hakkında ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan 7 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

    'ÖZÜR DİLİYORUM, ART NİYETİM YOKTU'

    Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmaya Mert O., Ebru O. ve avukatları katıldı. Önceki duruşmada hakkında zorla getirilme kararı çıkarılan Mert O. savunmasında “Ben olay günü Esenyurt Meydan durağında indim. Müştekiyi kız arkadaşım zannettim. Gözlerini kapatarak ona sürpriz yapmak istedim ve dudağından öptüm. 5-10 saniye sonra dilimi ısırınca sevgilim olmadığını anladım ve oradan kaçarak uzaklaştım. Özür diliyorum. Art niyetim yoktu” dedi. Mert O.’nun avukatı ise, “Müvekkilimin kız arkadaşının resmine bakıldığında da müştekiye benzediği açıktır” diye konuştu.

    'SAÇLARDAN KIZ ARKADAŞIM ZANNETTİM'

    Ebru O.’nun avukatı Zehra Şahin Yeşil ise şüpheli Mert O.’nun, Ebru O.’nun ailesine neden para teklifinde bulunduğunu sorulmasını ve varsa kız arkadaşının fotoğrafını görmek istediklerini söyledi. Sanık Mert O. ise para teklif etmediğini söyleyip telefonunda bulunan kız arkadaşının fotoğrafını göstererek “Kız arkadaşımın saçları açık renkte ve kıvırcıktır. Bu nedenle benzettim” dedi.

    Ebru O. ise “Hava soğuk olduğu için o gün kafamda bandana ve atkı vardı. Bundan dolayı da saçlarımın açık olması mümkün değil” dedi.

    Mahkeme, Mert O.’nun benzettiğini iddia ettiği kız arkadaşının bir sonraki celseye getirilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

     

    Etiketler: İstanbul , Küçükçekmece , taciz , mahkeme , son dakika
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