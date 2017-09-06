'Hâkim ve savcılar hiç olmadıkları kadar bağımsız'

Fidan, “Hâkim ve savcılarımız hiç olmadıkları kadar bağımsızdır. Hiç olmadığı kadar tarafsızdır. Onur ve haysiyetine düşkündür ve tamamen vicdani kanaatlerine göre soruşturma yürütmekte ve hüküm vermektedir” dedi.



İstanbul Adalet Sarayı’nda dün gerçekleşen 2017-2018 Adli Yıl açılışına, makamında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan ve İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan da katıldı. Başsavcı Fidan konuşmasında şunları söyledi:



İNSAN HAKLARINA UYGUN

“Adli sınırlarımız içerisinde 5 bin 191’i tutuklu, 2 bin 663’ü adli kontrollü olmak üzere 10 binin üzerinde Fetullahçı terör örgütü mensubu şüpheli hakkında soruşturma ve yargılamalar devam etmektedir. Yetkili ağır ceza mahkemelerine 36 kamu davası açılmıştır. Terör irtibatı sebebiyle Hâkim ve Savcılar Kurulu’nca meslekten ihraç edilmesine karar verilen 4 binin üzerinde hâkim ve savcıdan 441’i tutuklu olmak üzere 1029’unun soruşturması başsavcılığımızca yürütülmekte, yargılamaları terörle yetkili İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nce yapılmaktadır. Soruşturmaları yürütülen 301’i tutuklu 382’sinin yargılamalarına başlanılmış, diğerleri hakkında soruşturma devam etmektedir. FETÖ’nün, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bilecik ve Bursa’yı kapsayan Marmara Bölgesi mülkiye yapılanmasına ilişkin 29’u tutuklu 81 eski vali ve kaymakam hakkındaki soruşturma da başsavcılığımızca yürütülmekte, yargılamalar da İstanbul terör ağır ceza mahkemelerince icra edilmektedir. Soruşturmaları yürütülen 13’ü tutuklu, 2’si adli kontrollü olmak üzere 15’i hakkında kamu davası açılmış olup yargılanmalarına başlanmıştır. Soruşturma ve yargılamalar, insan hak ve hürriyetlerine uygun, hiç kimsenin haysiyet ve onuru rencide edilmeden, görevlerinde bağımsız, hukuka uygun olarak vicdani kanaatlerine göre hüküm veren hâkim ve savcılarca icra edilmektedir.”



