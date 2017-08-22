MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Hakim Mustara Yılmaz evinde ölü bulundu

    Hakim Mustara Yılmaz evinde ölü bulundu

    Hürriyet Haber
    22 Ağustos 2017 - 16:45Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 16:50

    Kısa süre önce İstanbul’dan Diyarbakır’a tayini çıkan Hakim Mustafa Yılmaz Ataköy’deki lojmanında ölü bulundu.

    Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, hakim Mustafa Yılmaz İstanbul Ataköy'deki hakim-savcı lojmanındaki evinde ölü bulundu. Dün akşam saatlerinde kendisinden haber alınamayan hakim Yılmaz, Ataköy 4. Kısım'daki evine girildiğinde hareketsiz halde bulundu. Yılmaz'ın hayatını kaybettiği anlaşıldı. Kısa süre önce İstanbul'dan Diyarbakır'a tayini çıktığı belirtilen ve adli tatilin tamamlanması ile yeni görevine başlayacak olan Yılmaz'ın şeker hastası olduğu öğrenildi. Yılmaz İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapıyordu.

    OTOPSİ YAPILACAK

    Yılmaz'ın evindeki masanın üzerinde bir miktar tüketilmiş çikolata ve benzeri şekerli yiyecek paketi bulunduğu iddia edildi. Polisin ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı ilk inceleme ardından cenaze Adli Tıp morguna kaldırıldı. Hakim Mustafa Yılmaz'ın ölüm sebebi Adli Tıp'taki ilk otopsi ardından belirlenecek. Hakim Yılmaz'ın bir süredir eşinden ayrı yaşadığı da öğrenildi.

    Etiketler: Hakim , vefat , hakim mustafa yılmaz
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri