Hâkim mazereti

ESKİ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in, eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın kendisi için attığı “Eğer birileri oturduğu koltuktan kalmakta sıkıntı yaşıyorsa kesinlikle altını kirletmiştir” tweet’i nedeniyle açtığı 50 bin TL’lik tazminat davasının dünkü ilk duruşması, hâkimin mazeretli olması nedeniyle yapılamadı.

Dosyaya bakan nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi, duruşmayı erteledi.