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Hakim bile isyan etti: Allah Çınar’ı iki taraftan da korusun!

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan olan çocuğunun velayetini almak için açtığı davanın görülmesine yine gergin bir şekilde devam edildi. Tarafların sık sık tartışma yaşadığı duruşmada Hakim, “Allah Çınar’ı iki taraftan da korusun benim anladığım budur” dedi.

Damla GÜLER
13.10.2017 - 16:21

İstanbul Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Caner Erkin katılmazken, Asena Atalay ise hazır bulundu. Duruşmada ilk olarak Çınar’ın boş zamanlarında gittiği özel aile kulübünün bir çalışanı tanık olarak dinlendi. Tanık Kübra Güleryüz, Çınar’ın okula gitmediği her gün kulübe geldiğini, yanında bakıcısı Leyla hanımın olduğunu söyledi. Caner Erkin’in haftada 2-3 kere kulübe gelip Çınar ile oyunlar oynadığını söyleyen Güleryüz, Asena Atalay’ın ise kendisinin çalıştığı süre boyunca sadece 3 kere geldiğini söyledi.
Caner Erkin’in ablası Pınar Demirtaş da duruşmada tanık olarak dinlendi. Demirtaş, “Caner boşanırken, eski yaşantısına devam etmemesi koşulunda Çınar’ın velayetini Asena’ya vermişti. Evliliklerinin bitme nedeni ihanetti. Çınar, tatilde yanımıza geldiğinde benim çocuklarımla oynadığımı gördüğünde dahi şaşırıyordu” dedi

HAKİM, “ALLAH ÇINAR’I İKİ TARAFTAN DA KORUSUN”

İfadeler sırasında taraf avukatlarının sık sık tartışmaya girmesine, ortaya atılan iddialar sonrasında sinirlenen duruşma hakimi, Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in eski eşi Asena Atalay'dan olan çocuğunun velayetini almak için açtığı davanın görülmesine yine gergin bir şekilde devam edildi. Tarafların sık sık tartışma yaşadığı duruşmada Hakim, “Allah Çınar’ı iki taraftan da korusun benim anladığım budur” dedi.
Çınar’ın bakıcısı Leyla İsmailova ise Caner Erkin’in tanıklık yapmasını istediğini ve iki taraf arasında kalmamak için bakıcılığı bıraktığını söyledi. Bunun üzerine Asena Atalay’ın avukatı, “Caner Erkin size boşandıktan sonra yüklü miktarda bir ödeme yaptı. Bunun nedeni nedir?” diye sordu. Erkin’in avukatları soruya itiraz etti. Sözlü atışmalar şiddetli bir şekilde devam edince hakim salonu terk etti.

ASENA ATALAY GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Bir sür sonra salona tekrar gelen hakim aralarında Asena Atalay’ın annesinin de olduğu birkaç tanığı daha dinledi. Atalay’ın uzman psikolog olan bir arkadaşının tanık olarak dinlendiği sırada Çınar’ın ruh haline ilişkin bilgi vermesi sırasında Atalay gözyaşlarını tutamadı.

“BABAM BENİ ESKİSİ KADAR SEVMİYOR”

Asena Atalay’ın arkadaşı olan Hepsi 1 grubu üyesi Cemre Kemer de tanık olarak dinlendi. Kemer ifadesi sırasında, Çınar’ın veli toplantısına Asena Atalay ile birlikte gittiğini anlatarak, “Rehber öğretmen, Çınar’ın ‘Babam beni gelip görmüyor, beni artık eskisi gibi sevmiyor’ dediğini söyledi” dedi. Bunun üzerine Atalay yine gözyaşlarına boğuldu.

“DİREK DANSINI CANER’LE BİRLİKTE YAPTILAR”

Tanık Cemre Kemer, direk dansı konusuna da değinerek, “Asena’nın direk dansı yaptığı bayağı gündem olmuştu. O zaman evliydiler. Hatta Caner bile direk dansını denemişti. O kursa da Caner ile birlikte gittiklerini biliyorum” dedi.

Duruşma, diğer tanıkların dinlenmesi ve eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

 

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Etiketler: KAVGA
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