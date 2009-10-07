Hakemsiz yazÄ± sahasÄ±

Ä°ngiltere Premier Lig tÃ¼m gerÃ§ek futbolseverlerin keyifle takip ettiÄŸi muhteÅŸem bir mÃ¼cadele. MaÃ§larÄ±n Ã¶ncesi ve sonrasÄ±yla, maÃ§ iÃ§indeki kÄ±yasÄ±ya mÃ¼cadelesiyle, dozunda hÄ±rsÄ± ve fakat sahadaki hakemlerin mutlak hakimiyeti ile geÃ§en, her saniyesi keyif dolu bir lig. Ä°ngiliz futbolu rengini kaybedip, sadece ÅŸiddet olaylarÄ± ile gÃ¼ndeme geldiÄŸi 80â€™lerden sonra geldiÄŸi bu noktada Ã¶zellikle liginin izlenme oranlarÄ± ve kulÃ¼plerinin Avrupaâ€™daki baÅŸarÄ±larÄ± ile 21. yÃ¼zyÄ±lÄ±n ilk on yÄ±lÄ±na Ã§oktan damgasÄ±nÄ± vurdu bile. Nerden nereye geldiler ayrÄ± bir konu, esas konu: NasÄ±l geldiler?Â Â

DÃ¼n Ä°ngiltere Futbol Federasyonundan bir haber: Blackburn Menajeri Allardyce ile artÄ±k futbolun en Ã§ok bilinen isimlerinden biri Manchester United menajeri Sir alex Fergusonâ€™un hakemlerle ilgili yaptÄ±klarÄ± aÃ§Ä±klamalardan dolayÄ± haklarÄ±nda inceleme baÅŸlatÄ±lmÄ±ÅŸ. Bizim buralarda her maÃ§tan sonra kaybeden, berabere kalan, kart gÃ¶ren, ofsayta dÃ¼ÅŸen, bilen bilmeyen herkes hakemler hakkÄ±nda atÄ±p tutuyor da kimseye biÅŸeycikler olmazken koskoca Sir incelemeye alÄ±ndÄ±ysa herhalde okkalÄ± birkaÃ§ Anglo Sakson kÃ¼fÃ¼r etmiÅŸtir diye dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼k.Â

Ne demiÅŸ bizim Sir? Haftasonu Sunderland ile oynadÄ±klarÄ± ve iki kez geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼kten sonra 2-2 lik beraberliÄŸi uzatma dakikalarÄ±nda kurtardÄ±klarÄ± maÃ§tan sonra (ki Manchester United uzatmanÄ±n diÄŸer dakikalarÄ±nda da 10 kiÅŸi kalan Sunderland karÅŸÄ±sÄ±nda 2 yÃ¼zdeyÃ¼z pozisyondan yararlanamadÄ±) hakem Alan Wiley hakkÄ±nda â€˜koÅŸacak hali kalmadÄ±â€™demiÅŸ. â€˜Bu maÃ§Ä±n temposunu kaldÄ±rmak iÃ§in kondisyonu yetersizâ€™ demiÅŸ. â€˜YabancÄ± Ã¼lkelerde kasap kÃ¶peÄŸi gibi formda hakemler gÃ¶rÃ¼yoruz, burda da kondisyonu iyi hakemler var ama Wiley bunlardan biri deÄŸildi. Bir sarÄ± kart Ã§Ä±karmak iÃ§in 30 saniye oyalandÄ±, dinleniyordu resmen. Hali komikti.â€™ demiÅŸ.Â

Eeesi? Yok. AÃ§Ä±klama bu kadar. Gel bakalÄ±m Sir buraya demiÅŸ Ä°ngiliz Federasyonu. Sen nasÄ±l konuÅŸursun benim hakemim hakkÄ±nda. MaÃ§Ä±n hakemi Ã§ok iyi deÄŸildi gerÃ§ekten, sonuca etki etti de denemez. Zaten Ferguson da â€˜tÃ¼yÃ¼ bitmemiÅŸ yetim hakkÄ± yendiâ€™ veya â€˜bu hakemlerle bu lig bitmezâ€™ gibisinden SÃ¼per Lig geyiklerine baÅŸvurmamÄ±ÅŸ. KoÅŸamÄ±yor bu adam demiÅŸ kÄ±sacasÄ±. Ama olmaz, alÄ±verirler adamÄ± incelemeye. KonuÅŸturmaz Premier Lig hakemi hakkÄ±nda. HatalÄ±ysa cezasÄ±nÄ± kendi verir, kimseye yedirmez hakemini.Â

O yÃ¼zdendir ki, dÃ¼nyanÄ±n en pahalÄ± oyuncularÄ± hakemlerle oynayamÄ±yor Premier Ligâ€™de. Hakem geri geri koÅŸmuyor karar verdikten sonra futbolcunun Ã¼zerine Ã¼zerine gidiyor. Kendinden emin, otoritesinden ÅŸÃ¼phesi yok. Hata yapmÄ±yor mu? SÃ¼per Lig hakemlerinden daha hayati hata yapÄ±yor olabilirler maÃ§ iÃ§indeki kararlarda ama sahipleri ve mesleklerine duyulan saygÄ±larÄ± var. Bizdeki hatalarÄ±n Ã§oÄŸu kendine gÃ¼vensizlikten, hata yapabilme Ã¶zgÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼n ellerinden alÄ±nmasÄ±ndan, bir kararÄ±n bin Ã§aÄŸrÄ±ÅŸÄ±mÄ±nÄ± isteyenin canlÄ± yayÄ±nlarda olur olmaz fÃ¼tursuzca mÄ±zÄ±kÃ§Ä± Ã§ocuklar gibi haykÄ±rabilmesinden.Â

Milli takÄ±mlar teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼z fatih terim, geÃ§en maÃ§ yaptÄ±klarÄ±ndan sonra BelÃ§ika maÃ§Ä±nda da takÄ±mÄ±n yanÄ±nda olamayacak. TakÄ±mÄ±n ona en Ã§ok ihtiyacÄ± olan zamanda Ã§ocuklarÄ±mÄ±zÄ±n yanÄ±nda deÄŸil Ã§Ã¼nkÃ¼ Emre BelÃ¶zoÄŸluâ€™nun kontrolsÃ¼zce ona buna salladÄ±ÄŸÄ± parmaktan onda da var. Ä°ÅŸte buranÄ±n standartlarÄ±nla oralarda bu iÅŸler olamÄ±yor. Yere gÃ¶ÄŸe sÄ±ÄŸdÄ±ramadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z teknik direktÃ¶rÃ¼mÃ¼zÃ¼n Milanâ€™da gÃ¶rev aldÄ±ÄŸÄ± sÃ¼re Ä°talyan basÄ±nÄ± iÃ§in Milanâ€™Ä±n gelmiÅŸ geÃ§miÅŸ en kÃ¶tÃ¼ dÃ¶nemlerinden birini Ã§aÄŸrÄ±ÅŸtÄ±rÄ±yor. Oysa O hepimizin izlediÄŸi Bosna Hersek maÃ§Ä± iÃ§in hakemi suÃ§layabiliyor hala. AlÄ±ÅŸkanlÄ±k mÄ±dÄ±r? OlmamalÄ±.Â

Bizler hakem tartÄ±ÅŸmalarÄ± yaptÄ±kÃ§a, hakem tartÄ±ÅŸmalarÄ±na prim tanÄ±dÄ±kÃ§a, futbolun deÄŸil hakemin konuÅŸulduÄŸu bir dÃ¼nya yarattÄ±kÃ§a, canÄ± sÄ±kÄ±lan, paÃ§asÄ± tutuÅŸan soluÄŸu hakemi eleÅŸtirme duraÄŸÄ±nda alÄ±rsa, futbolumuz iÃ§in ÅŸimdi olduÄŸu gibi keyifsiz, sÃ¼rekli paranoyak ve herÅŸeyden Ã¶tesi DÃ¼nya KupasÄ±â€™nÄ± evden izlediÄŸimiz yÄ±llarÄ±n sonu gelmeyecek.Â

Not:Â fenerbahÃ§e â€“ GenÃ§lerbirliÄŸi karÅŸÄ±laÅŸmasÄ±nda ikinci golÃ¼n asistini de Guizaâ€™ya yaptÄ±rarak kendisini yÃ¼celtmiÅŸim. MaÃ§ta hiÃ§bir ÅŸey yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼m Santosâ€™un gÃ¼zel asistini kaÃ§Ä±rmÄ±ÅŸÄ±m. TÃ¼m okurlardan Ã¶zÃ¼r diler, hatÄ±rlatan Sn Mustafa Yaman Beyâ€™e teÅŸekkÃ¼r ederim.