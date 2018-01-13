Hakaretten hâkim karşısında

2015’te Rusya ziyareti dönüşündeki konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Demirtaş’ın davasını izlemek için eşi Başak Demirtaş’ın da aralarında olduğu çok sayıda kişi Bakırköy Adliyesi’ne geldi. Dava, 38. Asliye Ceza Mahkemesi salonunun küçük olması nedeniyle Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. 20’nin üzerinde jandarma ile salona getirilen Demirtaş, alkışlarla karşılandı.



Siyah ceket, siyah yelek ve beyaz gömlek giyen Demirtaş’ın gri pantolon ve siyah ayakkabıyla kıyafetini tamamladığı görüldü. Kimlik tespitinde avukat ve milletvekili olduğunu söyleyen Demirtaş, adresi sorulunca “Edirne’de oturuyorum” dedi.



İddianame okunmadan önce söz alan Demirtaş, “Bu davada tutuksuz olarak yargılandığım halde tutukluluk şartlarında yargılamam yapılmaktadır. Hâlâ dokunulmazlığım ve yasama sorumsuzluğum devam ediyor” dedi. Mahkeme Demirtaş ve avukatlarının anayasaya aykırılık hususundaki taleplerinin değerlendirilmesi ve taraf avukatlarına yazılı beyanlarını bildirmeleri için duruşmayı erteledi.