Hakan'dan, Naz'a aşk dolu öpücük!

Hakan, Naz ile tanıştıkları ilk zamanlarda duygusal bir boşluk anında onu öpmüştü. Erken gelen bu öpücük hem Naz'ın, hem de kendisinin kafasını karıştırmıştı. Bu öpücükten dolayı Hakan tutarsız davranışlarda bulunmuş ve Naz'ın bu öpücüğü unutmasını istemişti. Şimdi ise, Hakan kararlı bir aşıktır.

Hakan, Naz'ın doğum günü sebebiyle kahvedeki hazırlıklardan uzak tutmak için onu parka götürür. Ufak bir şirinlikle ona hediyesini verir. Ardından aralarında duygusal konuşma geçer. Konuşma sonrasında Hakan, Naz'ı öper. Naz, bu öpücük sonrasında Hakan'a bakar ve önceki öpücükten farklı olduğunu görür. Ha