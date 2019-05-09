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Hakan Yücel – Bisikletli Kütüphaneci

09.05.2019 - 17:48 | Son Güncelleme:

Sabancı Vakfı’nın toplumsal gelişmeye katkıda bulunan “Fark Yaratanlar” programının 10. sezonunun 15. Fark Yaratan’ı, bisikletinin arkasına monte ettiği römorkuyla Bitlis’in köy okullarını gezen ve hediye ettiği kitaplarla çocuklara yeni dünyalar aralayan Hakan Yücel (Bisikletli Kütüphaneci) oldu.

1950’li yıllarda Ürgüp yöresinde Halk Kütüphanesi hizmetinin köylere at, eşek ve katır sırtında götürülmesini sağlayan Mustafa Güzelgöz, namıdiğer “Eşekli Kütüphaneci”den esinlenerek yollara düşen Hakan Yücel; Bitlis’te kütüphane memuru olarak görevine devam ediyor. Yücel, izin günlerinde ve tatillerinde, kurumundan bağımsız, gönüllü olarak bisikletinin arkasına monte ettiği römorkuyla Bitlis’in köy okullarına pedal çevirerek, gittiği köylerde çocuklara kitap hediye ediyor.

Gönüllülerin hediye ettiği kitaplarla, mesleki becerilerini birleştiren Bisikletli Kütüphaneci; öğrencilerin yaş gruplarına ve ilgi alanlarına göre sınıflandırdığı kitapları öğrenci sayısını dikkate alarak okullara ulaştırıyor. Gittiği köylerde, çocukları yeni bir meslekle tanıştıran, kitap okuma sevgisi ve bilinci aşılayan Bisikletli Kütüphaneci bugüne kadar 46 ayrı köy okuluna 1.779 km yolu bisikletiyle pedal çevirerek gitti. Toplamda 8 bine yakın kitap hediye eden Yücel, yola çıkarken okulun son zili çalmadan köylere yetişebilmeyi hedefliyor.

Hakan Yücel, çocukların hayallerine umut olmak amacıyla bisikletiyle yollara koyuldu. Yüzlerce km yolu bisikletiyle aştı. Onlarca farklı köyde yüzlerce çocuğa ulaştı. Köy okullarındaki çocuklara okuma alışkanlığı kazandırdı. Hem kütüphanecilik mesleğinin bilinirliğini ve saygınlığını arttırdı hem de çocukların hayatında kitaplar aracılığıyla açtığı yeni dünyalar sayesinde ömür boyu unutulmayacak kocaman bir fark yarattı.

 

Tarih: 10.05.2019 (Sezon 10 - Bölüm 15)

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