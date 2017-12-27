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    Hakan Yılmaz ve eşine saldıranlar için yeni gelişme...

    Hürriyet Haber
    27.12.2017 - 08:41 | Son Güncelleme:

    Etiler’deki bir otelde, oyuncu Hakan Yılmaz ve eşine saldırıp çifti yaralayan Denizhan Vural ve yanındakiler hakkındaki soruşturma tamamlandı. Savcılık, Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe hakkında dava açtı. Saldırganlara 3 suçlama getirildi.

    Oyuncu Hakan Yılmaz arkadaşlarıyla birlikte Arnavutköy'de bir restoranda kendisi için hazırlanan sürpriz doğum günü yemeğine katılmış, ardından eşi Elif Yılmaz'la birlikte konaklamak için Etiler'deki Le Meridien Otel'e gitmişti. Yılmaz ve eşi burada Denizhan Vural ile yanındakilerin saldırısına uğramıştı.

    Hastanede tedavi gören Yılmaz çifti, darp raporu alıp şikayetçi oldu. 

    YARALAMA, HAKARET, TEHDİT...

    Polis, kamera kayıtlarını inceledi, savcılık ise Yılmaz ile Vural'ı çağırıp ifadelerini aldı. Savcılık soruşturmasını tamamlayıp Denizhan Vural, koruması ve arkadaşı Erdal Gökçe hakkında şüpheli olarak yaralama, hakaret ve tehditten dava açtı. (Sabah)

    NE OLMUŞTU?

    Yılmaz ve eşi otele giriş yaptıkları sırada yanlarına, korumasıyla birlikte Denizhan Vural ile arkadaşı Erdal Gökçe gelmişti. 

    Vural, Yılmaz'a "Sen beni tanıyor musun" diye sordu. Hakan Yılmaz da "Kusura bakmayın, tanıyamadım" yanıtını verdi. Bunun üzerine Denizhan Vural, "Sen beni nasıl tanımazsın. Seni ve karını burada harcarım" dedikten sonra üç kişi, Hakan Yılmaz ve eşine otel lobisinde tekme tokat vurmaya başladı. 

    Hem suçlu hem güçlü Ünlü oyuncuya saldırmıştı, skandal sözler...Hem suçlu hem güçlü! Ünlü oyuncuya saldırmıştı, skandal sözler...

    Etiketler: saldırı
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