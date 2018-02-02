Hakan Ural, hayvan giremeyen siteyi kızdırdı

Şikayet dilekçesinde Hakan Ural’ın açıklamalarıyla site yönetiminin havyan düşmanı gibi lanse edildiği ve otopark cezalarıyla haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla site yönetimine hakaret ve iftira atıldığı öne sürüldü.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan suç duyurusu dilekçesinde Hakan Ural’ın sunuculuğunu yaptığı 25 Ocak 2018 tarihli “Gel Konuşalım” adlı magazin programında Mashattan Sitesi hakkında asılsız iddialar ortaya atıldığı anlatıldı.
OTOPARK CEZALARI KAYITLARDA GÖRÜNÜYOR
Programda anlatılan otopark cezalarının, site yönetiminin hazırladığı yönetim planına göre yapıldığını dilekçesinde anlatan avukat Beyza Sındıraç, “Site içerisindeki düzenin sağlanması için site yönetimi uygun önlemleri almakla yükümlüydü. Otopark cezaları, muhasebe kayıtlarında görülüyordu. Ancak Hakan Ural kesilen otopark cezalarını, site yöneticilerinin kendilerine haksız kazanç kapısı olarak yorumladı.
HAYVAN BESLEMEK GEZDİRMEK YASAK
Yine sitede evcil hayvan beslenmesi konusu da site yönetiminin aldığı kararlar arasında bulunuyordu. Site yönetim planında, “Ne türde olursa olsun site içinde hayvan besleyemez, gezdiremezler, ne türde olursa olsun siteye hayvan sokamazlar” maddesi yer alıyordu. Mashattan Sitesi sakinlerine, burada yaşamın kuralları ve bu kurallar içerisinde evcil hayvan beslemenin yasak olduğu da hatırlatılmıştı” ifadelerine yer verildi.
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