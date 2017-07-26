Hakan Şükür'ün maaşını sorunca TRT rejisi küfürlü mail atmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ'nün TRT yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame, mahkemeye gönderildi. 21 şüpheli için örgüt üyeliği suçlamasıyla 15'er yıla kadar hapis istenen iddianamede, tanık ve şüpheli ifadelerinden örgütün 2008 yılından itibaren TRT'yi nasıl ele geçirdikleri gözler önüne serildi. Bir tanık, "2008-2013 yılları arasında yapılan atamalar sonrasında TRT adeta FETÖ'nün çiftliğine döndü" ifadesini kullandı.

ABD'ye kaçan Eski Galatasaray ve Milli Takım oyuncusu Hakan Şükür'ün TRT'den aldığı para da iddianamede yer aldı. İddianameye göre bir tanık Şükür'le ilgili şu ifadeyi verdi: "Hakan Şükür TRT'de yıllık 740 bin TL ücret alıyordu. Ben bunu gizlice basına sızdırdım. Bu fahiş ücret aylarca Türkiye gündemini meşgul etmişti. Her iki sızdırmayı da vicdanı sorumluluk ve vatan hizmeti bilinci ile yaptım."

Oda Tv'nin haberine göre Hakan Şükür'ün TRT'den aldığı maaşın tartışıldığı dönemde ilginç bir olay meydana geldi. Bir vatandaş 22 Kasım 2010 akşamı TRT1 kanalında yayınlanan Stadyum programına izleyicilerin elektronik postayla soru sorarak katılabileceklerini duydu. Vatandaş, Hakan Şükür'ün ne kadar maaş aldığını program sunucusu tarafından verilen elektronik posta adresine bir ileti gönderdi. TRT ile mesajlaşan vatandaşa en son şu mesaj atıldı: (yazım hataları aynen bırakılmıştır, küfür gizlenmiştir) "Sanane gerizekali kiskanclik yapma i... seneyede 2 katini verecez rejiden yaziyoruz binlerce mail geliyor nede olsa turk futbolunun krali ve adami hakan var yayinda raitingler super sen bile seyrediyosun ya ayi”



TRT'DEN AÇIKLAMA

İddianamenin basında yer almasından sonra TRT'den yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada, basında yer alan haberlere konu olan iddianamenin geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkin olduğu, söz konusu yıllardaki FETÖ yapılanmasına dair tüm iddiaların, mezkur iddianamenin hazırlanmasından önce TRT tarafından yargıya intikal ettirildiği ve idari olarak gereğinin yapıldığı bildirildi.



Yazılı açıklamada, şu satırlara yer verildi: "İlgili haberlere konu olan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame, geçmiş yıllardaki yapılanmaya ilişkindir. Söz konusu yıllardaki FETÖ yapılanmasına dair tüm iddialar, mezkur iddianamenin hazırlanmasından önce TRT tarafından yargıya intikal ettirilmiş ve idari olarak gereği yapılmıştır. Haberlerde adları geçen FETÖ sanıklarının çoğu 1 Eylül 2016 tarihli, kalan kısmı ise 22 Kasım 2016 ve 7 Şubat 2017 tarihli KHK’lar ile ihraç edilmiş ve hiçbir sanığın kurumumuzla irtibatı kalmamıştır. Kurumumuz FETÖ ile mücadelede devletin tüm organları ile işbirliği içinde üzerine düşeni büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir."

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