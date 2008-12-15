Kadir Esaspehlivan yazıyor

TRT ile anlaşıp Stadyum Özel programında yorumcu olarak katılmasını.Çok eleştirdiler verilen parayı.Diğer TV kanallarındaki spor programlarına katılan yorumcular, eleştirdiler Hakan Şükür’üBir anda 14. sıralara geriledi program.Hakan Şükür ile anlaşma yapan TRT yöneticileri bir anlık pişmanlık duydular herhalde.Diğer yorumcular bıyık altından güldüler, Stadyum Özel programına.Çok eleştirdiler.Ama şimdi,Hakan Şükür eleştiriyor.Bence çok daha iyi eleştiriyor maçları. Çok güzel yorumları var. Futbolcu olmanın verdiği avantajları çok iyi kullanıyor. Çok olumlu, çok akılcı, çok daha profesyonel, pozisyonları bizzat yaşamış olması ona çok daha bilgelik katıyor.Bence kırk yıllık yorumculara taş çıkartır gibi.Her zaman izlediğim bu programı birkaç haftadır daha dikkatli izliyorum.Hakan Şükür’ün programa ayrı bir hava kattığını düşünüyorum.Rıdvan Dilmen’de çok iyi yorumlar yapıyor.Her iki yorumcu da da, sporcu olmanın verdiği ağırlık ve hakkaniyet ağır basmakta.Yorumları akılcı ve akıcı, tespitler çok doğru, değerlendirme çok yerinde.Bence Hakan Şükür’ün böyle bir programda olması çok doğru.Göreceksiniz çok yakın zamanda programın seyirci kapasitesi yükselecek. Maçların yorumlarını kaliteli bir şekilde dinlemek ve seyretmek isteyenler bu programa yönelecekler.İnşallah Türk futboluna damgasını vuran eski emektar futbolcularımızı da böyle programlarda görmeyi ve onların maç yorumlarını dinlemeyi arzularız.Çünkü öğrenmekle yaşamak arasında çok fark vardır.Çok yaşayan çok bilir.Tecrübe her zaman bir adım öndedir.Aslında sporu bırakmış sporcular, sonraki hayatlarında spordan kopmamaları gerekir. Yaşantılarına antrenör olarak devam edebilirler ki şu anda bu çok revaçta. Spor yazarı olabilirler, yorumcu olabilirler, kulüp menajeri olabilirler ve hatta hakem de olabilirler. Düşünüyorum da neden hakem olmasın. Çok daha iyi yönetirler maçları, yarışmaları. İnanın maç içerside itirazlar daha az olur.Devam et Hakan Şükür.Yormadan, yorulmadan yorumlarına devam et.Zaman içersinde seni anlayan çok olacak.