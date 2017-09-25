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    Hakan Hepcan kimdir, kaç yaşında?

    Hürriyet Haber
    25.09.2017 - 17:06 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 17:06

    Bir zamanların popüler sosyal medya uygulaması Vine ile ünlenen sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan’ın Galatasaraylı Bafetimbi Gomis ile ilgili attığı bir tweet büyük bir tartışma yarattı. Hakan Hepcan’ın özel yaşamı merak konusu oldu. Peki Hakan Hepcan kimdir, kaç yaşında?

    Hakan Hepcan, 26 Şubat 1981 yılında İzmir’de doğmuş internet fenomenidir. Sosyal Medya 6 saniyelik videoların çekildiği platform Vine ile tanınan ve telefon uygulamasında ortaya attığı “cocumuyo” kelimesi ile ünlenen Hakan Hepcan, Ege Üniversitesi Konservatuar bölümünü kazandı ancak İstanbul’a yerleşme kararı aldığı için okul hayatına devam etmedi. İki bestesi bulunan Hakan Heptan, Kuma ve Rol isimli iki grupla albüm çalışmalarında bulundu. Ardından Okan Bayülgen’in ekibinde yer alan Hakan Hepcan Ntv kanalında Bi’Dünya Şov isimli programın sunuculuğunu üstlendi.

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    Etiketler: Hakan Hepcan , Hakan Hepcan kimdir , Hakan Hepcan kaç yaşında
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