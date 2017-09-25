Hakan Hepcan kimdir, kaç yaşında?

Parfüm seçerken dikkat etmeniz gereken 6 şey
Asla vazgeçilmeyen güzellik unsurlarından bir tanesi parfüm… Peki, parfümünüzü seçerken nelere dikkat etmelisiniz? Nasıl daha kalıcı bir koku elde edebilirsiniz, kişiliğinizi kokunuzla nasıl...
Hakan Hepcan, 26 Şubat 1981 yılında İzmir’de doğmuş internet fenomenidir. Sosyal Medya 6 saniyelik videoların çekildiği platform Vine ile tanınan ve telefon uygulamasında ortaya attığı “cocumuyo” kelimesi ile ünlenen Hakan Hepcan, Ege Üniversitesi Konservatuar bölümünü kazandı ancak İstanbul’a yerleşme kararı aldığı için okul hayatına devam etmedi. İki bestesi bulunan Hakan Heptan, Kuma ve Rol isimli iki grupla albüm çalışmalarında bulundu. Ardından Okan Bayülgen’in ekibinde yer alan Hakan Hepcan Ntv kanalında Bi’Dünya Şov isimli programın sunuculuğunu üstlendi.