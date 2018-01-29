Hakan Hatipoğlu kimdir, kaç yaşında, eşi kim?

Kariyerine sunuculukla devam eden ve en Survivor Panaroma’nın sunuculuğunu üstlenen Hakan Hatipoğlu, sık sık sosyal medya hesabından ‘All Star’ için ne kadar iddialı olduğunu gözler önüne seren paylaşımlarda bulunuyor. İşte Hakan Hatipoğlu’nun hayatına ilişkin bilgiler!
Sporla hayayı boyunca aktif olarak uğraşan Hakan Hatipoğlu, 28 Kasım 1979’da doğdu. Lisans eğitimini Işık Üniversitesi işlet bölümünde tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi’nde yüksek lisans yaptı. Adalarspor'da aktif olarak su topu oyunculuğu yapan Hakan Hatipoğlu, 2013 Akdeniz Oyunları'nda Türkiye Sutopu Milli Takımı'nda yer aldı. Bir döneme damga vuran ve televizyon dünyasına pek çok ismi kazandıran Var mısın Yok musun yarışması ile tanındı. 132.000 TL i le ayrıldığı yarışmada tanıştığı Gizem Akın ile evlendi. “Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi” adlı dizide Selim karakterini 80 bölüm canlandırdı. TRT Spor’da da spor programı sundu. 2013 yılının Ekim ayında 31 Aralık 2013 gecesine kadar yayınlanan “Bir Milyon Kimin?” adlı bilgi yarışmasında Pelin Çift ile birlikte sunuculuk görevini üstlenen Hakan Hatipoğlu, Survivor Panaroma’nın sunuculuğunu yapıyordu.
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