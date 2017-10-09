Hakan Baş kimdir? Hakan Baş kaç yaşında?

İşte, kişisel web sayfasında yer alan bilgilere göre Hakan Baş kimdir sorusunun cevabı;

1983 yılında İstanbul’da doğan Hakan Baş, ortaokul ve lise eğitimini Üsküdar Amerikan Lisesi’nde tamamlamıştır. Lise ve üniversite yıllarında aynı zamanda profesyonel olarak yüzme sporu yapmış, eski rekortmen milli yüzücüdür. Fenerbahçe ve milli takım adına birçok müsabakaya katılmıştır.

Cornell Üniversitesi’nde aldığı Ekonomi lisansının ardından New York’ta Bank of America’da iki yıl, İstanbul’da Raymond James’te bir yıl boyunca yatırım bankacılığı alanında görev almıştır. Yale Üniversitesi’nde tamamladığı MBA yüksek lisansının ardından 2010’da Türkiye’ye dönen Hakan Baş, bir süreliğine Garanti Bankası Stratejik Planlama departmanında Başkan Yardımcılığı görevini üstlenmiştir.

Yale Üniversitesi’ndeki eğitimi sırasında aldığı ‘İş Planlama’ ve ‘Girişim Sermayesi’ derslerinde üstün başarılar elde etmiş ve bu yönde olan ilgisini keşfetmiş olan Baş, asıl hedefi olan girişimcilik serüvenine ise Garanti Bankası’nda bulunduğu sürede adımını atmıştır. İş dünyasında yatırım bankacılığı yaptığı sürede elde ettiği deneyim ve bilgi birikimini de kullanarak Sidar Şahin’le birlikte Ekim 2010’da Peak Games adlı sosyal oyun şirketini kurmuştur. Peak Games, şu an dünyanın 3. en büyük sosyal oyun şirketi konumundadır.

Peak Games sonrası sektördeki fırsatları değerlendirmeye başlayan Baş, Mart 2011’de Alper Özdemir’le birlikte Krombera isimli dijital pazarlama ajansını kurmuştur. Geçtiğimiz iki sene boyunca hızla büyüyen Krombera, şu an farklı sektörlerin lider oyuncularına dijital alanda 360 derece hizmet vermektedir.

Son yıllarda e-ticaret sektöründeki hareketliliği de değerlendirmek isteyen Hakan Baş, 2012 Şubat ayında şu an Türkiye’nin önde gelen moda e-ticaret sitelerinden olan Lidyana.com’u kurmuştur. Kuruluştan sonra 18 ay içinde Rus yatırım fonu Runet ve Alman yatırım grubu Burda International’dan iki tur yatırım alan Lidyana.com, Wired UK dergisinin 2012’deki “Avrupa’nın En Gözde Girişimleri” listesine Türkiye’den liste başı olarak girmiştir.

2014 ve 2015 senelerinde Alper Özdemir’le beraber Anibera adlı animasyon, Probera adlı prodüksiyon ve Berabera adlı PR şirketlerini kurmuşlardır, ve tüm bu şirketleri Bera Medya Grubu adı altında toplamışlardır.

2016’da ise espor alanına hızlı bir giriş yapan Hakan Baş, Kaan Karamancı ve Alper Özdemir’le beraber Supermassive adlı LoL takımını kurmuş ve bu takım ilk senesinde şampiyon olmuştur. Son olarak da genç bir ekiple Groop adlı bir chat uygulaması kurmuşlardır.

Bilgi Üniversitesi, ODTÜ ve İTÜ tarafından farklı yıllarda “yılın girişimcis” olarak ödüllendirilen Hakan Baş, aynı zamanda Wired UK tarafından “teknolojiye yön veren global 100 isim”den biri olarak adlandırılmıştır.

Hakan Baş aynı zamanda Türkiye Girişimcilik Vakfı kurucu YK üyesi, Endeavor Türkiye Danışma Kurulu üyesi, SosyalBen YK üyesi, Büyük Kulüp üyesi ve Fenerbahçe SK kongre üyesidir.