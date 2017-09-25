Hakan Atilla’dan mahkemeye 15 şahit

İSİMLERİ MAHKEMEYE BİLDİRİLMEDİ

Şimdiye kadar belirledikleri 15 şahidin mahkemede dinlenmesi gerektiğini ifade eden Fleming, ancak tanıkların ABD’ye gelmek istemediğini ve ifade işleminin internet üzerinden gerçekleştirilebileceğini söyledi. Daha önce Türkiye’ye giderek şahitlerle görüştüklerini de ifade eden Fleming, savcılık tarafından şimdiye kadar kendilerine sunulan deliller üzerinde yoğun tercüme yaptıklarını, ancak tüm delillerin verilmesinden sonra şahitlerin tüm listesini mahkemeye iletmelerinin uygun olacağını belirtti. Fleming, Mehmet Atilla’ya yönelik önceki iddianamedeki suçlamalara daha önce itiraz ettiklerini hatırlatarak, yeni iddianamaye yönelik itirazlarını yenileceklerini de belirtti.

JÜRİLİ DURUŞMA 27 KASIMA KADAR ERTELENDİ

Rüşvet almak ve diğer 9 sanığın eylemlerini onaylama ve sanıkları korumakla suçlanan Ekonomi eski Bakanı Çağlayan’ın da sanıklar arasına eklenmesi ve Halkbank’ın yeni iddianamede merkez haline gelmesiyle daha önce 30 Ekim olarak duyurulan jürili ana duruşmaların başlangıç tarihi 27 Kasım’a kadar ertelendi. Zarrab ve Atilla dahil tüm sanıklar, İran’a yönelik yaptırımları delmek, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklamak gibi altı suçtan toplam 95 yıl hapis cezası istemiyle ABD’de tutuklu yargılanıyor.





CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan ve Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger duruşmayı izledi

CHP’Lİ AKSÜNGER DE SALONDA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de duruşmayı takip etti. Duruşma sonrasında Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Türkiye açısından sıkıntılı bir süreç olan davayı yakından gözlemlemek ve bu davayla ilgili Türkiye’nin düşeceği sıkıntıları öngörmek ve gerekli uyarıları yapmak için duruşmayı izlediğini söyledi. Bu davayla ilgili Türkiye’de bir yargı süreci olmadığını ve bazıları savcılıkta, bir kısmı da soruşturma komisyonunda takipsizliğe uğradığını belirten Aksünger, “Savunmanın şahitler konusundaki isteği gösteriyor ki, Türkiye demek ki dosyanın içindeki tutuklanma riskleri olan şahitleri gösterecekler. Figüran rolündeki isimlerden oluşan bir şahitler listesi olabilir. ABD, Türkiye’den bir takas isteyebilir, bu takas Türkiye ye bir bedel ödetecek” dedi.

PRANGAYLA GETİRİLDİLER

Geçen mayıs ayından bugüne birlikte ilk defa hakim karşısına çıkan Reza Zarrab, lacivert renkli Brooklyn Metropolitan Cezaevi (MDC) kıyafetleriyle duruşma salonuna getirilirken, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, haki renkli Manhattan’daki New York Metropolitan Cezaevi (MCC) kıyafeti giymişti. Her ikisinin de ayaklarında pranga vardı. Zarrab davasını kovuşturan savcı yardımcısı Michael Lockard ise duruşmaya yoğun kamu ilgisi bulunduğunu belirterek, sürecin makul olan yakın bir sürede başlaması gerektiğini söyledi.

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