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    Hürriyet >Dünya>Hakan Atilla’dan mahkemeye 15 şahit

    Hakan Atilla’dan mahkemeye 15 şahit

    Razi CANİKLİGİL / NEW YORK
    25.09.2017 - 23:02 | Son Güncelleme: 25.09.2017 - 23:58

    Ekonomi eski Bakanı Zafer Çağlayan’ın da sanıklar arasına eklendiği Zarrab davasının jürili ana duruşması ertelenirken, İran asıllı Türk işadamı Reza Zarrab ile birlikte ABD’de tutuklu yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, 15 Türk şahidin mahkeme tarafından dinlenmesini istedi. Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, Hâkim Richard Berman’a savcılığın elindeki delillere yönelik koruma kararı olduğu için iddialarla ilgili Türkiye’deki şahitleri belirlemekte zorlandıklarını, yeni iddianamenin bu durumu daha da zorlaştırdığını belirtti. Duruşmayı takip eden CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "ABD, Türkiye’den bir takas isteyebilir, bu takas Türkiye ye bir bedel ödetecek." dedi.

    İSİMLERİ MAHKEMEYE BİLDİRİLMEDİ

    Şimdiye kadar belirledikleri 15 şahidin mahkemede dinlenmesi gerektiğini ifade eden Fleming, ancak tanıkların ABD’ye gelmek istemediğini ve ifade işleminin internet üzerinden gerçekleştirilebileceğini söyledi. Daha önce Türkiye’ye giderek şahitlerle görüştüklerini de ifade eden Fleming, savcılık tarafından şimdiye kadar kendilerine sunulan deliller üzerinde yoğun tercüme yaptıklarını, ancak  tüm delillerin verilmesinden sonra şahitlerin tüm listesini mahkemeye iletmelerinin uygun olacağını belirtti. Fleming, Mehmet Atilla’ya yönelik önceki iddianamedeki suçlamalara daha önce itiraz ettiklerini hatırlatarak, yeni iddianamaye yönelik itirazlarını yenileceklerini de belirtti.

    JÜRİLİ DURUŞMA 27 KASIMA KADAR ERTELENDİ

    Rüşvet almak ve diğer 9 sanığın eylemlerini onaylama ve sanıkları korumakla suçlanan Ekonomi eski Bakanı Çağlayan’ın da sanıklar arasına eklenmesi ve Halkbank’ın yeni iddianamede merkez haline gelmesiyle daha önce 30 Ekim olarak duyurulan jürili ana duruşmaların başlangıç tarihi 27 Kasım’a kadar ertelendi. Zarrab ve Atilla dahil tüm sanıklar, İran’a yönelik yaptırımları delmek, bankacılık sahtekârlığı ve kara para aklamak gibi altı suçtan toplam 95 yıl hapis cezası istemiyle ABD’de tutuklu yargılanıyor.

    Hakan Atilla’dan mahkemeye 15 şahit

    CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan ve Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger duruşmayı izledi

    CHP’Lİ AKSÜNGER DE SALONDA

    CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdal Aksünger de duruşmayı takip etti. Duruşma sonrasında Hürriyet’e yaptığı açıklamada, Türkiye açısından sıkıntılı bir süreç olan davayı yakından gözlemlemek ve bu davayla ilgili Türkiye’nin düşeceği sıkıntıları öngörmek ve gerekli uyarıları yapmak için duruşmayı izlediğini söyledi. Bu davayla ilgili Türkiye’de bir yargı süreci olmadığını ve bazıları savcılıkta, bir kısmı da soruşturma komisyonunda takipsizliğe uğradığını belirten Aksünger, “Savunmanın şahitler konusundaki isteği gösteriyor ki, Türkiye demek ki dosyanın içindeki tutuklanma riskleri olan şahitleri gösterecekler. Figüran rolündeki isimlerden oluşan bir şahitler listesi olabilir. ABD, Türkiye’den bir takas isteyebilir, bu takas Türkiye ye bir bedel ödetecek” dedi. 

    Hakan Atilla’dan mahkemeye 15 şahit

    PRANGAYLA GETİRİLDİLER

    Geçen mayıs ayından bugüne birlikte ilk defa hakim karşısına çıkan Reza Zarrab, lacivert renkli Brooklyn Metropolitan Cezaevi (MDC) kıyafetleriyle duruşma salonuna getirilirken, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Atilla, haki renkli Manhattan’daki New York Metropolitan Cezaevi (MCC) kıyafeti giymişti. Her ikisinin de ayaklarında pranga vardı. Zarrab davasını kovuşturan savcı yardımcısı Michael Lockard ise duruşmaya yoğun kamu ilgisi bulunduğunu belirterek, sürecin makul olan yakın bir sürede başlaması gerektiğini söyledi.

     

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    Etiketler: gazetehaberleri , reza zarrab , zarrab , Zafer Çağlayan
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