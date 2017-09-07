Hakan Atilla yeniden yargıç karşısında... Yargıç Berman: Davanın seyri değişti

Duruşma salonuna lacivert renkli mahkum elbiseleri ile getirilen Atilla’nın avukatı Cathy Fleming, müvekkilinin kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu savunduğunu aktardı.

Türkiye’nin eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın da suçlandığı yeni iddianame ile dava seyrinin değiştiğini belirten Yargıç Richard Berman, yeni iddianame ile birlikte devlet kuruluşu olan Halk Bankası’nın ’kurum olarak öne çıktığını’, Atilla hakkında kara para aklama, bankacılık sahtekarlığı, ABD’nin İran’a uyguladığı ambargoları delme gibi çok güçlü iddialar olduğunu söyledi.

Hakan Atilla

Savcılık makamı ise, Atilla’ya yöneltilen suçların işlendiğinin aşikar olduğunu, İran ve Türkiye’de üst düzey yetkililerin de bu işlem için koruyucu, kollayıcı rolleri olduğunu ve rüşvet aldıklarını savundu.

Mahkeme Yargıcı Richard Berman, Atilla’nın davasının 25 Eylül’de sürdürülmesine karar verdi.