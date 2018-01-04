Hakan Atilla suçlu bulundu

ABD’de İran asıllı Türk vatandaşı Reza Zarrab’ın (34) tanık, eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın (46) tutuklu tek sanık olarak yargılandığı davada jüri üyeleri tüm suçlamalarla ilgili karara vardı. Noel ve yılbaşı tatili nedeniyle verilen 11 günlük aranın ardından dün ilk kez toplanan 12 jüri üyesi, Atilla’nın savcılık tarafından yöneltilen beş suçu işlediğine, bir suçu ise işlemediğine kanaat getirdi.

MAHKûM OLDUĞU 5 SUÇ

Jüri, Atilla’yı şu suçlardan mahkum etti:

- ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek,

- ABD’yi aldatma suçuna iştirak,

- ABD bankalarını dolandırmak,

- ABD bankalarını dolandırmaya iştirak,

- Kara para aklama suçuna iştirak. Jüri, Atilla’yı “kara para aklama” suçundan ise mahkûm etmedi.

JÜRİDEN YARGICA NOT

Jüri üyeleri dünkü oturumun başında, Yargıç Richard Berman’a bir not ileterek, “Atilla’ya yönelik suçlamaların bazılarında hemfikir, bazılarında ise hemfikir olmamaları durumunda ne yapmaları gerektiğini” sordu. Berman da jüriye “müzakerelere devam etmeleri ve her suçlama için ekstra zaman ayırmalarını” söyledi.

VE KARAR AÇIKLANDI

Bu gelişmeden yaklaşık üç saat sonra jüri, Berman’a bir not daha iletti. Yargıç notu yüksek sesle okudu ve “jürinin tüm suçlamalarla ilgili karara vardığını” aktardı. Ardından jüri üyeleri salona girdi. Bu sırada duruşma salonunda bulunan herkes ayağa kalktı. Yargıç Richard Berman, Atilla’nın beş ithamdan suçlu, bir ithamdan ise suçsuz bulunduğunu açıkladı. Kararın ardından Hakan Atilla’nın ilk kez duruşmayı izlemeye gelen eşi Burçin Atilla gözyaşlarına hâkim olamadı.

CEZA DURUŞMASI 11 NİSAN’DA

ABD yargı sistemine göre; karar için tüm jüri üyelerinin oybirliği gerekiyor. Atilla hakkında verilecek ceza ise 11 Nisan’da yapılacak duruşmada karara bağlanacak. Ceza belirlendikten sonra temyiz aşaması başlayacak. Bu sürecin ise birkaç yılda tamamlanması öngörülüyor.

TEMYİZE GİDECEK

Atilla’nın savunma avukatlarından Victor Rocco ve Cathy Flemming, duruşmanın ardından Hürriyet’e konuştu. Avukatlar kararı “çok üzücü” olarak nitelendirdi. Avukatlar “Ancak Atilla burada mücadelesini devam ettirmeye kararlı. Önümüzde çok uzun bir hukuk süreci var. Zaten hemen davanın delil yetersizliğinden düşmesine yönelik bir başvurumuz olacak. 24 Ocak’ta delil yetersizliğinden dolayı beraat için yeni bir başvuru daha yapacağız” dedi.

SAVCILIKTAN İLK AÇIKLAMA

Atilla hakkındaki iddianameyi hazırlayan New York Güney Bölgesi Başsavcılığı’ndan Savcı yardımcısı Joon Kim kararın ardından yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Yabancı bankalar ve bankacıların tek seçeneği var: ABD hukukunun delinmesinde, İran’a ve yaptırım uygulanan diğer ülkelere kasten yardım etmeyi seçebilirsiniz ya da ABD dolarıyla işlem yapan uluslararası bankacılık topluluğunun bir parçası olmayı seçebilirsiniz. Her ikisini birden yapamazsınız. ABD Hazine yetkililerine sürekli yalan söylerseniz ve sahte belge üretirseniz -ki bunlar ABD’nin yaptırım ağını geçerek İran’ın petrolden elde ettiği milyarlarca doları kaçırmak için gizli bir planın parçası- tıpkı Atilla’nın yaptığı gibi, o zaman sonuçlarına hazır olmak zorundasınız.”

EŞİ İLK KEZ DURUŞMAYA KATILDI

Hakan Atilla’nın eşi Burçin Atilla, ilk kez duruşmaya katıldı. İlk sıraya oturan Burçin Atilla, ayağa kalkarak eşini iki yanağından öpüp sarıldıktan sonra gözyaşlarını tutamadı. Sivil kıyafetlerle kelepçesiz halde salona alınan Hakan Atilla ise eşine gülümseyerek karşılık verdikten sonra avukatlarının yanına oturdu. Atilla, 15 Aralık’taki duruşmada, avukatlarının sorusu üzerine eşini 269 gündür göremediğini, çocuğunu ise sadece iki saat görebildiğini ifade etmişti.