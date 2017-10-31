Hakan Akkaya kimdir, yaşında?

1981 yılında Ordu’da dünyaya gelen Hakan Akkaya, Bilkent Üniversitesi Mimarlık Bölümünden 2. yılında ayrılıp İstasyon Sanat Akademisinde Moda Tasarımı eğitimi aldı. Boyner Holding, Altınyıldız ve Sarar gibi sektörün önde gelen markalarının tasarım departman yöneticiliğini yaptı. 2012 yılı içinde Who’s Next Paris ve Bread & Butter fuarlarina erkek koleksiyonu ile katılan ilk Türk tasarımcı oldu. Yılda iki kez düzenlenen MBFWİ’da Ekim 2012’den 2015 yılına kadar kadın-erkek koleksiyonlarıyla yer aldı.



2015 Şubat ayında, WOW otelde gerçekleşen organizasyonda Hakan Akkaya’nın BATİAD’a bağlı firmalar için her firmaya özel tasarladığı modeller BATİAD ve Hakan Akkaya işbirliğiyle görkemli bir defile ile sunuldu. Mayıs 2016’da son defilesi “Sodom’un 120 günü” adlı defilesini büyük bir show ile Maslak Arena’da sundu.



İTKİB’in danışmanlığını yürütmekle beraber, 2014,2015 ve 2016 yıllarında düzenlenen 9. , 10.ve 11.İTKİB Kumaş Tasarım Yarışmalarının danışmanı oldu ve finale kalan yarışmacıların modellerinin üretimi ‘Hakan Akkaya atölyesinde’ yapılarak yine Hakan Akkaya yönetimindeki defilelerle sunuldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan “Bugün Ne Giysem” isimli yarışma programında İvana Sert ve yine tasarımcı, modacı olan Uğurkan Erez ve manken Çağla Şikel ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Yarışmada sivri dili ve ağır eleştirileriyle dikkat çeken Hakan Akkaya, yarışmacıların en çok çekindiği jüri üyesi oldu. Halen kendi atölyesinde kişiye özel tasarımlar yapmaya devam etmektedir.