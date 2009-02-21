Hak eden kaybetti

Gülşah Erkaya yazıyor

Bu maçla birlikte “Semih ilk 11’de başlamalı. Fener’de dertlero zaman biter” tabusu da yıkılmış oldu. Semih taraftarın sevgilisi olabilir. Guiza’dan daha iyi ya da daha şanslı da olabilir. Sonradan girip attığı gollerle şu anda takımını küme düşme potasında bulunmaktan bile kurtarmış olabilir.

Ancak bu maç gösterdi ki Fenerbahçemiz’de, yüz yılını devirmiş o koca çınarda sorun, Semih’in ilk on birde başlamasından çok daha derinlerde. Hatta Aragones’in kalıp gitmesinde bile değil.

Fenerbahçe gibi bir takım altı maçtır içerde dışarda yendiği Gençlerbiliği’ne yeniliyorsa, yenilmenin ötesinde eziliyorsa, maçın toplamında sadece ve sadece iki-üç pozisyona girip, karşılığında yine kalecisi Volkan ve savunmacısı Carlos sayesinde hezimetten kurtuluyorsa sorun çok daha derinlerde demektir.

Bu maç Fenerbahçe’nin kendi Ergenekon operasyonunun başlangıcı olabilir. Carlos kaygan sahanın azizliğine uğrayıp sarı kart görerek cezalı duruma düşmüş. Bu durumda Kazım gibi bir adam kırmızı karta neden olacak bir faul yapıp sarı kartla yırtıyor ama Carlos gibi cezalı duruma düşüyorsa, sorgulanacak çok başka şeyler var demektir.

Fenerbahçe gibi bir takımın defansı serbest atış kullanılırken baraj kurup, top barajı geçmeden dağılıyor ve arkasını dönüyorsa bu “hadi arkamızı dönüp yiyeceğimiz golü seyredelim” demenin Arapçasıdır.

Emre gibi teknik ve artık halı sahada futbol oynama yaşı gelmiş bir oyuncu, herkes “bu sahada döktürecek” diye beklerken, döktürmek yerine dökülüyorsa ve bu Emre, Milli Takımımızın da beyniyse, “vay bize vaylar Fener’e”

Gençler kalesinde takımı için tam bir canlı bomba olan İsaloviç varken, Fenerbahçe sadece iki uzak şut çekiyorsa, her yan topa ıska çıkan bu kaleciye sadece üç-dört orta yapıyorsa ne denir ki...

Bu maçta Gençlerbirliği’ne övgüler düzmek isterdim. Ama Gençler süper oynamadı. Vasattılar. Fener rezalet olduğu için müthiş göründüler. Ancak evinde yüzü pek gülmeyen Gençler için bu sonuç müthiş bir moral olur.

Halı sahada topun nasıl gideceğini, ne kadar hızlanıp yavaşlayabileceğini ya da rakibin aniden nasıl hızlanabileceğini çözebilecek kapasitede iki Fenerbahçeli vardı sahada. Biri Carlos, diğeri Volkan. Gerisini salla gitsin...

Fenerbahçe 1-0 yenik başladığı ikinci yarının ilk yirmi dakikasında rakip ceza alanına sadece iki kez girdi. Ötesi var mı ki?..

Bu takım bu sezonu kaybetti. Şampiyonluk sislerin arasında. Acil önlem alınmazsa kupa da hayal olur. Herkes gibi ben de uyarayım...

Hakem Yunus Yıldırım ve yardımcıları Adil Sinem ile Volkan Narinç mükemmeldi. Özellikle yardımcılar ofsayt pozisyonlarında adeta ders verdiler. Yıldırım, Semih’in kendisine hiç yakışmayan bir hareketle penaltıya yatmasını atlamak dışında hatasızdı. Her üçünü de kutluyorum.