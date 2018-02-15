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    Haitili göçmen çocuklara destek

    Hürriyet Eğitim
    15.02.2018 - 17:02 | Son Güncelleme:

    Lise öğrencileri, Dominik Cumhuriyeti’ndeki Haitili göçmen çocukların eğitim gördüğü ilkokula destek oldu. Okul bahçesine oturma yeri inşa eden öğrenciler, göçmen çocuklarla oyun oynayıp, İngilizce derslerine katıldılar.

    Türkiye’den bir grup lise öğrencisi, Dominik’teki Haitili göçmen çocuklara destek olmak için kolları sıvadı. Özel SEV Lisesi (SAC) öğrencileri, öğretmenleri Teri Benkarmona ve Servet Yaprak rehberliğinde Dominik Cumhuriyeti’nde bir hafta kalarak, Haitili göçmenlerinin yaşadığı Bateye bölgesinde sosyal sorumluluk projelerini gerçekleştirdiler. Öğrenciler ilk olarak, göçmen çocukların gittiği bir ilkokulun bahçesinde, çocuklara oturma yerleri inşa etmek için çalıştı. Öncelikle bahçede oturma yerleri için gerekli alanları kazdı. Ardından kendilerine verilen çimento, kum ve taşları karıştırarak oturma bölümlerini oluşturdu. Daha sonra da oturma yerinin ayakları için taşıdıkları briket blokları kazdıkları alanlara yerleştirdi. Böylece daha önce bahçedeki lastikler üzerinde oturmak zorunda kalan öğrenciler, betondan altı adet yeni oturma bankına kavuştu.

    İNGİLİZCE ÖĞRETTİLER
    Ayrıca öğrenciler, göçmen çocuklarla oyunlar oynadılar ve İngilizce derslerine destek oldu. Ayrıca Bateye bölgesinin en büyük geçim kaynağı olan şeker kamışı tarlasında, göçmenlerden şeker kamışı toplama yöntemini öğrenip, hem şeker kamışından tatma hem de bilgi alma fırsatı buldular. Proje sonunda, öğrencilere teşekkür etmek için okul içinde bölgesel müzik ve dansların yer aldığı bir etkinlik düzenlendi.

    Etiketler: İngilizce , ÖĞRENCİ , Lise , Haitili göçmen çocuklar , Özel SEV Lisesi
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