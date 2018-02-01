Hain saldırı üç şehit

Çukurca Güven Dağı’nda bulunan askeri üs bölgesine dün PKK’lı teröristlerce sınırın Irak tarafından saldırı gerçekleştirildi. Güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda sözleşmeli piyade er Miraç Gürhan (23) şehit oldu, 5 asker yaralandı.



Şehit Gürhan’ın acı haberi, Malatya’da annesi Serpil Canbay ile babası Yasin Gürhan’a verildi. Sözleşmeli er olarak 2 yıldır görev yapan, bir kız kardeşi bulunan ve bekar olan şehit Miraç Gürhan’ın, “Para için yapılacak meslek değilsin. Anlatmayacağız, anlamazlar” paylaşımıyla sosyal medyada askerlik sevgisini ifade ettiği görüldü.



Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada da Irak’ın kuzeyindeki Kani Rash bölgesindeki TSK unsurlarına, bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda iki askerin şehit olduğu, iki askerin yaralandığı belirtildi.



Kani Rash bölgesindeki saldırıda şehit olan sözleşmeli er Halil İbrahim Şık’ın (28) acı haberi, Adana’daki ailesine ulaştı. Çukurova ilçesinde yaşayan şehidin babası Bekir ve annesi Sıdıka Şık acı haberle kahroldu. Ece Şık ile evli olan Halil İbrahim’in 4 aylık bir bebeği var.