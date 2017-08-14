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    Hain saldırı sonrası operasyon başlatıldı

    DHA
    14 Ağustos 2017 - 01:24Son Güncelleme : 14 Ağustos 2017 - 01:38

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Caddesi üzerinde bulunan yerleşkesinde gözaltındaki DEAŞ'lının bıçakla saldırdığı polis memuru Sinan Acar'ı şehit etmesinin ardından terörle mücadele ekipleri, özel harekat polisleri eşliğinde Fatih Aksaray'da operasyonlar düzenliyor.

    Polis memuru Sinan Acar, saat 22.45 sıralarında Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde "Canlı bomba" olduğu değerlendirilen DEAŞ'lı bir teröristin saldırısına uğradı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sinan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

    Hain saldırı sonrası operasyon başlatıldı

    Adı açıklanmayan DEAŞ'lı terörist ise olay yerinde vurularak öldürüldü.

    ÖZEL HAREKAT EŞLİĞİNDE

    Olayın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Fatih Aksaray'da bazı adreslere operasyonlar düzenliyor.

    Hain saldırı sonrası operasyon başlatıldı

    Özel harekat polisleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor.

    Son dakika... Emniyetin içinde bıçakla saldırdı, öldürüldüSon dakika... Emniyetin içinde bıçakla saldırdı, öldürüldü

    Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü , Vatan Caddesi , özel harekat
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