Hain saldırı sonrası operasyon başlatıldı

Polis memuru Sinan Acar, saat 22.45 sıralarında Vatan Caddesi üzerindeki İstanbul emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde "Canlı bomba" olduğu değerlendirilen DEAŞ'lı bir teröristin saldırısına uğradı. Ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Sinan Acar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Adı açıklanmayan DEAŞ'lı terörist ise olay yerinde vurularak öldürüldü.

ÖZEL HAREKAT EŞLİĞİNDE

Olayın ardından harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Fatih Aksaray'da bazı adreslere operasyonlar düzenliyor.

Özel harekat polisleri eşliğinde gerçekleştirilen operasyonlar sürüyor.