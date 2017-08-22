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    Hahn, yeni bir Türkiye politikası izledi

    Celal ÖZCAN / BERLİN
    22 Ağustos 2017 - 10:08Son Güncelleme : 22 Ağustos 2017 - 10:10

    Avrupa Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, AB ülkelerini Türkiye'ye karşı yeni bir siyasi strateji belirlemeye çağırdı. Hahn, “Omuz silkmek bir strateji değil” dedi.

    AB'NİN genişlemeden sorumlu Komiseri Johannes Hahn, “Ben artık üye ülkelerin bu gelişmelerden sonra nasıl bir sonuç çıkaracaklarını oturup tartışmaları zamanı geldiğine inanıyorum. Omuz silkmek uzun süre tek başına bir siyasi strateji değil” dedi.

    Alman Süddeutsche Zeitung Gazetesi'ne konuşan Hahn sözlerini şöyle sürdürdü: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir başka ülkenin seçimlerine karışması ve siyasi karşıtlarının iade talepleri kabul edilemez. Ankara anlaşılan kendini Avrupa'dan uzaklaştıran bu politikayı açıkça değiştirme niyetinde değil. Müzakereler AB üyelerinin bir kararıyla fiilen zaten dondurulmuş vaziyette. Bu kararlar ve bizim Türkiye'ye yönelik çok açık sözlerimiz doğru adımlardı.”

    AB ülkeleri aralık ayında bu şartlar altında yeni fasıl açmama kararı almışlardı.

     

    Etiketler: ALMANYA , ALMAN , Johannes Hahn
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