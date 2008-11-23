Haftaya buluÅŸalÄ±m... Haftaya...

ErtuÄŸrul SAÄžLAM 6. haftanÄ±n sonunda istifasÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ±nda, BeÅŸiktaÅŸâ€™a 4 galibiyet, 2 beraberlik ile 14 puan kazandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. Birde UEFA KupasÄ±ndan elenmeyi saÄŸlayan Metalist Kharkiv'e karÅŸÄ± alÄ±nan 4-1â€™lik yenilgi. BaÅŸkan YÄ±ldÄ±rÄ±m DEMÄ°RÃ–REN iÃ§in Ã§Ã¶zÃ¼m ErtuÄŸrul SAÄžLAMâ€™Ä±n istifasÄ± idi. GereÄŸi yapÄ±ldÄ± ve yeni bir dÃ¶nem aÃ§Ä±ldÄ±.

Genelde sezon iÃ§inde yapÄ±lan Teknik DirektÃ¶r deÄŸiÅŸikliklerinde, Enkaz EdebiyatÄ± yapÄ±lÄ±r. Ama Ezeli rakiplerinin Ã§ok Ã§ok kÃ¶tÃ¼ geÃ§irdiÄŸi bir sezonda, ErtuÄŸrul SAÄžLAMâ€™dan kalan 14 puanlÄ±k mirasta Ã§ok Ã§ok iyiydi. Avrupa defteri kapanmÄ±ÅŸ, maÃ§ oynanmayacaÄŸÄ± ekstra bir sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸanmasÄ± mÃ¼mkÃ¼n deÄŸildi. AyrÄ±ca BeÅŸiktaÅŸ, iyi bir kadroya da sahip. Mustafa DENÄ°ZLÄ° futbolcularÄ±n verimliliklerini de arttÄ±rdÄ±.Â

GÃ¶kmen AvcÄ± yazÄ±yor

BeÅŸiktaÅŸ seyircisi tribÃ¼nde yerini almÄ±ÅŸ, Åžov yapmak iÃ§in iyi oyun ve golleri beklemeye baÅŸlamÄ±ÅŸtÄ±. MaÃ§ baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nda BeÅŸiktaÅŸ oyunda baskÄ± kurmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Nobre ve Telloâ€™ya, Delgado hiÃ§ destek olamÄ±yordu. Holosko ise sanki bir ÅŸeyleri bekliyordu. EskiÅŸehirsporâ€™un en tehlikeli oyuncusunu Youlaâ€™yÄ± durdurmak iÃ§in de Ä°brahim TORAMAN gÃ¶revlendirilmiÅŸti. AdÄ±m adÄ±m onu takip edip, pozisyon vermeyince, Gol pozisyonu olarak fakir bir ilk bÃ¶lÃ¼m oynandÄ±. 35. Dakikada Tomas SIVOK skoru 1-0â€™a getirince, bir rahatlama oluÅŸtu. Ama EskiÅŸehirsporâ€™a karÅŸÄ± 1-0 yeterli olamazdÄ±. Herhalde soyunma odasÄ±nda gerekli uyarÄ±lar yapÄ±ldÄ±.

Ä°kinci yarÄ±da HOLOSKO sahneye Ã§Ä±ktÄ±. Åžov baÅŸladÄ±. NOBRE ile iyi ataklar gerÃ§ekleÅŸtirdiler. NOBREâ€™ye yazÄ±lan 2. GolÃ¼n yarÄ±sÄ± HOLOSKOâ€™ya yazÄ±lmalÄ±dÄ±r. BeÅŸiktaÅŸ skoru rahatlatÄ±nca, iyi pozisyon sayÄ±sÄ± arttÄ±. TribÃ¼nler coÅŸtu. EskiÅŸehirspor 2-0â€™dan sonra Ã¶nemli pozisyonlar buldu ama bu anlarda da RÃœÅžTÃœ devreye girdi. GÃ¶ze hoÅŸ gelen bir oyunla, zirveye iyice yaklaÅŸtÄ±.

Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki hafta FenerbahÃ§e maÃ§Ä±nÄ±n Ã§ok zevkli geÃ§eceÄŸinin iÅŸaretlerini, bu gece oynadÄ±klarÄ± oyun ile verdiler. Ezeli rakiplerine mesajlarÄ±nÄ± yolladÄ±lar.

"HAFTAYA, BULUÅžALIM HAFTAYA. KAÃ‡ ZAMAN BEKLEDÄ°M. KÄ°MSE YOK ORTADA"

Bu haftaki 8 maÃ§ta toplam 5 gol atÄ±lmasÄ±, (Denizlispor-Bursa maÃ§Ä± hariÃ§), haftanÄ±n olayÄ± gibi.