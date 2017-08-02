Haftasonunu Galata'ya ayırmanızı sağlayacak 10 mekan önerisi

1- Mavra

Özgün dekorasyonu, sıcak atmosferi ile kendinizi oldukça rahat hissedebileceğiniz Mavra Galata'nın ruhunu yansıtan mekanlardan biri. Mutfağı da dekorasyonu kadar başarılı olan Mavra’nın ıslak kekini mutlaka deneyin.







2- Velvet Cafe

Buram buram nostalji kokan Velvet Cafe, antika eşya tutkunuysanız tam size göre! Burada eski kahve fincanlarından kahve içmenin hazzını yaşayabilirsiniz. Kahvenizin yanına un helvası söylemeyi unutmayın!





3- Payidar

Eski bir Rum evi olan Payidar, sizi bir anda geçmişe doğru yolculuğa çıkartıyor. Özenle seçilmiş şarkıları ruhunuzu dinlendirirken, karanfilli çayları ise sohbetinizi daha da güzelleştiriyor. İncir köpük, leyl tatlıları mekanın iddialı olduğu lezzetlerden birkaçı.





4- Lattas Coffee

Sessiz, sakin bir sokakta yer alan Lattas Coffee kahveleri, kurabiyeleri ve cheesecake’leri ile misafirlerini memnun etmeyi başarıyor. Kalabalıktan hoşlanmayanlar için ideal mekanlardan biri.





5- Pepo

Galata Kulesi'ne yakın konumu sayesinde gözde yerlerden biri olan Pepo, bahçesinde yaz aylarını daha da keyifli bir hale getiriyor. Beğendili börek, bonfile salata, pestolu tavuk panenin lezzetine doyum olmuyor. Özel günlerinizi Pepo’da kusursuz bir şekilde kutlayabilirsiniz.





6- Best Coffee Shop Lavazza

Terasında Galata Kulesi’ni izleyip bir yandan kahvenizi yudumlayacağınız mekan arkadaş buluşmalarının vazgeçilmez adreslerinden biri. Kahvenin yanında havuçlu kek damakları şenlendirmeye hazır.

7- Old Java

Old Java, Galata’da huzurlu vakit geçirmek isteyenleri bekliyor. Arkadaşlarınızla sohbet edip, hafta sonunun keyfini çıkaracağınız mekanda 3. nesil kahvelerin tadına bakabilirsiniz.





8- Federal Coffee Company

Galata'nın en güzel 3. nesil kahvecilerinden biri olan Federal, samimi havası ile gelen herkeste özel bir yere sahip olmayı başarıyor. Geniş bir kahve menüsüne sahip mekanın tatlıları da damakları şenlendiriyor. Çikolatalı krepini mutlaka deneyin!





9- Neolokal

Haftasonu akşamlarınızı mükemmel bir hale dönüştürecek Neolokal, manzarası ile de nefes kesiyor. Karidesli mücver, kabuklu lavantalı ahtapot, kuzu mutancana lezzeti ile büyülüyor. Şef Maksut Aşkar tadı damağında bıraktıran lezzetler oluşturuyor.





10- Ritim Galata

Galata'da en çok tercih edilen mekanlardan biri şüphesiz Ritim Galata. Pazı sarması, mini burgeri, karides kroketi o kadar lezzetli ki kendinizi bir tane daha sipariş verirken bulabilirsiniz!