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Haftasonunu Galata'ya ayırmanızı sağlayacak 10 mekan önerisi

Tarihi dokusu ile İstanbul'un en güzel semtlerinden biri olan Galata’da keyifli bir hafta sonu geçirmeye ne dersiniz? Yorucu geçen bir haftanın ardından hafta sonunu özel kılmak isteyenler listelerine mutlaka Galata'daki bu mekanları eklemeli. Hem keyifli hem de huzurlu saatler geçirebileceğiniz Galata'nın en güzel 10 mekanını sizler için sıraladık...

Hürriyet Haber
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1- Mavra
Özgün dekorasyonu, sıcak atmosferi ile kendinizi oldukça rahat hissedebileceğiniz Mavra Galata'nın ruhunu yansıtan mekanlardan biri. Mutfağı da dekorasyonu kadar başarılı olan Mavra’nın ıslak kekini mutlaka deneyin.

Haftasonunu Galataya ayırmanızı sağlayacak 10 mekan önerisi

2- Velvet Cafe
Buram buram nostalji kokan Velvet Cafe, antika eşya tutkunuysanız tam size göre! Burada eski kahve fincanlarından kahve içmenin hazzını yaşayabilirsiniz. Kahvenizin yanına un helvası söylemeyi unutmayın!

Haftasonunu Galataya ayırmanızı sağlayacak 10 mekan önerisi

3- Payidar
Eski bir Rum evi olan Payidar, sizi bir anda geçmişe doğru yolculuğa çıkartıyor. Özenle seçilmiş şarkıları ruhunuzu dinlendirirken, karanfilli çayları ise sohbetinizi daha da güzelleştiriyor. İncir köpük, leyl tatlıları mekanın iddialı olduğu lezzetlerden birkaçı.

Haftasonunu Galataya ayırmanızı sağlayacak 10 mekan önerisi

 4- Lattas Coffee
Sessiz, sakin bir sokakta yer alan Lattas Coffee kahveleri, kurabiyeleri ve cheesecake’leri ile misafirlerini memnun etmeyi başarıyor. Kalabalıktan hoşlanmayanlar için ideal mekanlardan biri.

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5- Pepo
Galata Kulesi'ne yakın konumu sayesinde gözde yerlerden biri olan Pepo, bahçesinde yaz aylarını daha da keyifli bir hale getiriyor. Beğendili börek, bonfile salata, pestolu tavuk panenin lezzetine doyum olmuyor. Özel günlerinizi Pepo’da kusursuz bir şekilde kutlayabilirsiniz.  

Haftasonunu Galataya ayırmanızı sağlayacak 10 mekan önerisi

6- Best Coffee Shop Lavazza
Terasında Galata Kulesi’ni izleyip bir yandan kahvenizi yudumlayacağınız mekan arkadaş buluşmalarının vazgeçilmez adreslerinden biri. Kahvenin yanında havuçlu kek damakları şenlendirmeye hazır.

7- Old Java
Old Java, Galata’da huzurlu vakit geçirmek isteyenleri bekliyor. Arkadaşlarınızla sohbet edip, hafta sonunun keyfini çıkaracağınız mekanda 3. nesil kahvelerin tadına bakabilirsiniz.

Haftasonunu Galataya ayırmanızı sağlayacak 10 mekan önerisi

8- Federal Coffee Company
Galata'nın en güzel 3. nesil kahvecilerinden biri olan Federal, samimi havası ile gelen herkeste özel bir yere sahip olmayı başarıyor. Geniş bir kahve menüsüne sahip mekanın tatlıları da damakları şenlendiriyor. Çikolatalı krepini mutlaka deneyin!

Sokakları İstiklale çıkan semt: GalataSokakları İstiklal'e çıkan semt: Galata

9- Neolokal
Haftasonu akşamlarınızı mükemmel bir hale dönüştürecek Neolokal, manzarası ile de nefes kesiyor. Karidesli mücver, kabuklu lavantalı ahtapot, kuzu mutancana lezzeti ile büyülüyor. Şef Maksut Aşkar tadı damağında bıraktıran lezzetler oluşturuyor.

Haftasonunu Galataya ayırmanızı sağlayacak 10 mekan önerisi

10- Ritim Galata
Galata'da en çok tercih edilen mekanlardan biri şüphesiz Ritim Galata. Pazı sarması, mini burgeri, karides kroketi o kadar lezzetli ki kendinizi bir tane daha sipariş verirken bulabilirsiniz!

 

Kaynak: Hürriyet Haber

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