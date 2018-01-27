Haftasonu dışarı çıkacaklar dikkat! Hava nasıl olacak?

Hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den son dakika h aberleri gelmeye devam ediyor. İstanbul İzmir ve Ankara hava durumu nasıl olacak? Kar yağışı ne zaman başlayacak? Yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Konya, Karaman, Sivas, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hakkari çevreleri ve Van'ın güneyinde yoğun kar şeklinde olmak üzere genellikle karla karışık yağmur ve kar, Akdeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı görüleceği tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji son dakika haberleri ve İstanbul İzmir Ankara kar yağışının olacağı tarih, yağışın hafta sonu ile ilgili yapılan açıklamaları...

Doğu Anadolu'da kar yüzünden 92 ilçenin yolu ulaşıma kapandı. Van, Bitlis ve Hakkari'de kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

HAVA DURUMU RAPORU

Yurt genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Antalya çevreleri, Isparta'nın doğu kesimleri ile Muğla'nın Marmaris, Fethiye ve Dalaman ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Akdeniz kıyı kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde 2 ila 6 derece arasında azalması bekleniyor. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif ve orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.