HaftanÄ±n tesellisi

Yine bir Cuma gecesi, Bursaspor deplasmanÄ± FenerbahÃ§eâ€™nin Kocaelispor faciasÄ±nÄ± affettirmek iÃ§in bulunmaz fÄ±rsattÄ±.Â Soluklarla yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± liderlikten kÃ¶tÃ¼ bir futbol sonrasÄ± kaybettiÄŸi puanlarla uzaklaÅŸan sarÄ± lacivertliler bu sezon dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kez karÅŸÄ±laÅŸarak ezberledikleri Bursaspor karÅŸÄ±sÄ±na mecburi istikamet galibiyet ÅŸeklinde Ã§Ä±ktÄ±.Â

Edip Uras yazÄ±yor

MaÃ§ Ã¶ncesi aÃ§Ä±klanan Ä°spanya milli takÄ±m aday kadrosunda yer alan Guiza â€˜kafayÄ± yemeyiâ€™ bÄ±rakarak (sahi Ä°spanyolcaâ€™da bu deyiÅŸ aynen var mÄ±?) futbola dÃ¶nmÃ¼ÅŸ gÃ¶zÃ¼kÃ¼yordu. BaÅŸlama vuruÅŸundan hemen sonra, yine bir maÃ§ baÅŸÄ± golÃ¼ Fenerâ€™i Ã¶ne geÃ§irdi. Guizaâ€™nÄ±n baÅŸka tÃ¼rlÃ¼ gol atamadÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nmeye baÅŸlamak Ã¼zereyiz yine Ã§aprazdan karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya pozisyonda aÅŸÄ±rma bir vuruÅŸla aÄŸlarÄ± buldu Daniel. FenerbahÃ§e Ã§ok zor bir maÃ§a bir kez daha bir adÄ±m Ã¶nde baÅŸladÄ±. Kader Aragonesâ€™in hatalarÄ±ndan ders alÄ±p almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kontrol ediyordu besbelli.Â

Ä°lk yarÄ± Ã§ok keyifli bir maÃ§ izledik. Bol pozisyonlu ve Ã§ok paslaÅŸmalÄ± bir karÅŸÄ±laÅŸma oldu. Bursasporlu oyuncularÄ±n ve Emreâ€™nin sinirli hareketleri futboldÄ±ÅŸÄ± gÃ¼ndemi oluÅŸturdu. Emre iyice uÄŸraÅŸtÄ±ktan sonra haklÄ± olmasÄ±na raÄŸmen sarÄ± kart gÃ¶rmeyi becerdi. Ã‡enesini tutmayÄ± Ã¶ÄŸrenemediÄŸi gibi, kaptan Semihâ€™in onu olaylarÄ±n iÃ§inden â€˜Ã§ekip almasÄ±naâ€™ da izin vermedi. AnlaÅŸÄ±lan son haftalar 5 numarayÄ± oldukÃ§a yÄ±pratmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Bursaspor karÅŸÄ±sÄ±nda ilk yarÄ± FenerbahÃ§e yine â€˜ÅŸampiyon gibiâ€™ oynamadÄ± ama geÃ§en haftaya gÃ¶re daha Ã§ok koÅŸuyordu. Orta alanda SelÃ§uk ve Emre iyi top yaptÄ±lar, UÄŸur da iyi gÃ¼nlerinden birindeydi.Â

KaÃ§ haftadÄ±r FenerbahÃ§eâ€™nin istikrarlÄ± kÃ¶tÃ¼sÃ¼ Deividâ€™e Aragonesâ€™in dur demesi 60â€™lÄ± dakikalara denk geldi. Her topu kÃ¶tÃ¼ kullandÄ±ÄŸÄ± yetmiyormuÅŸ gibi Bursaâ€™nÄ±n Koreâ€™lisini hakemin deÄŸerlendirmediÄŸi pozisyonda gÃ¶z gÃ¶re gÃ¶re yakapaÃ§a indirmesi, ortada iki arkadaÅŸÄ± varken tribÃ¼ne attÄ±ÄŸÄ± ÅŸut Bursaâ€™daki son hareketleri oldu.Â

Belli ki Dede geÃ§en hafta yaptÄ±klarÄ±ndan bazÄ± dersler almÄ±ÅŸtÄ±. Deivid â€“ Emreciksin deÄŸiÅŸikliÄŸinden sonra skor koruma anlamÄ±nda sol kanadÄ± Vederson â€“ UÄŸur deÄŸiÅŸikliÄŸi ile gÃ¼Ã§lendirmeye Ã§alÄ±ÅŸtÄ±. GÃ¼nÃ¼nde UÄŸurâ€™un yerine maÃ§ boyunca dolaÅŸan Carlosâ€™un Ã§Ä±kmasÄ± gerekirdi oysa. ErtuÄŸrul SaÄŸlam da maÃ§a asÄ±ldÄ±, deÄŸiÅŸiklikleri gole yÃ¶nelikti. YakaladÄ±klarÄ± net pozisyonlarda biraz Volkan biraz beceriksizlik ve bir pozisyonda da Fenerâ€™e gol atmanÄ±n dayanÄ±lmaz aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ± vardÄ±.Â

Kocaelispor maÃ§Ä±na gÃ¶re Ã§ok daha Ã§alÄ±ÅŸkan bir takÄ±m izledik. Alexâ€™in yokluÄŸu yine gÃ¼ndeme gelecektir, doÄŸru olmaz. Guizaâ€™nÄ±n ve Semihâ€™in Ã§alÄ±ÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yanÄ±nda orta alanda SelÃ§uk Emre ikilisinin de baÅŸarÄ±lÄ± oyunu FenerbahÃ§eâ€™nin â€˜maÃ§Ä± tutmasÄ±nÄ±â€™ saÄŸladÄ±. Ta ki 85. Dakikaya kadar. BugÃ¼nkÃ¼ anlaÅŸÄ±lmaz deÄŸiÅŸiklik Semihâ€™in yerine GÃ¼rhanâ€™Ä±n alÄ±nmasÄ±yla oldu. HaftalardÄ±r oynamayan GÃ¼rhan bir anda kendini Alexâ€™Ä°n yerinde buldu.Â

Tam anlamÄ±yla bir o kalede bir bu kalede geÃ§en son 15 dakikada Ã¶nce Bursasporâ€™lu Tuna geÃ§en haftanÄ±n tekrarÄ±nÄ± yaÅŸattÄ±. CezaalanÄ±nda yine bir defans hatasÄ±nda bir duran top golÃ¼ daha yedi FenerbahÃ§e. BÃ¼tÃ¼n maÃ§Ä± yine Ã¶nde gÃ¶tÃ¼ren sarÄ± lacivertliler bu kez puan bÄ±rakmakla kalmadÄ±. MaÃ§Ä±n uzatma dakikalarÄ±nda Sercanâ€™Ä±n ceza alanÄ±na girdikten sonraki kÄ±vraklÄ±ÄŸÄ± Ivankovâ€™un penaltÄ± vuruÅŸu ile gole dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nce FenerbahÃ§e bir deplasmandan daha eli boÅŸ dÃ¶ndÃ¼.Â

GÃ¼zel bir lig mÃ¼cadelesi oldu. Liderlik yarÄ±ÅŸÄ±nÄ±n buralarda olmamasÄ± gereken kara koyunu FenerbahÃ§e en Ã¶nemli haftalara girdiÄŸimiz sÄ±rada iki haftada 5 puan kaybetti. â€˜MayÄ±sâ€™ta gÃ¶rÃ¼rÃ¼z istikrarÄ±â€™ diyen Aragones â€˜maÃ§ okuyamamaâ€™, FenerbahÃ§eâ€™li futbolcular Ã¶ne geÃ§tikten sonra kaybettikleri bir maÃ§ta daha â€˜galibiyetin deÄŸerini bilememeâ€™ Ã¶zelliklerini korudular. Bursaspor sancÄ±lÄ± baÅŸladÄ±ÄŸÄ± sezonda kupada elendiÄŸi FenerbahÃ§eâ€™den son rÃ¶vanÅŸÄ± almÄ±ÅŸ oldu.Â

ÅžampiyonluÄŸu istemeyen FenerbahÃ§e ile ÅŸampiyonluÄŸa inanmayan taraftarÄ±na bu hafta tek teselli Galatasarayâ€™Ä±n KadÄ±kÃ¶yâ€™e yÃ¼rÃ¼mesinin kesilmesi oldu. Ne yazÄ±k ki gerÃ§ek bu.

