HaftanÄ±n analizi

Cemal ErbaÅŸ yazÄ±yor

Ligde cuma gÃ¼nÃ¼ Trabzonspor Avni Akerâ€™de Gaziantepspor ile golsÃ¼z berabere kalarak seyircisine saÃ§ baÅŸ yoldurdu. Colman ile bir penaltÄ±dan yararlanamayan Karadenizli ekip, sayÄ±sÄ±z gol pozisyonundan da yaralanamadÄ±. TakÄ±mda GabriÃ§ dikkat Ã§ekici futbolu ve mÃ¼cadelesi ile Ã¶vgÃ¼yÃ¼ hak etti. Yattara halen formunun Ã§ok uzaÄŸÄ±nda. GÃ¶khan Ãœnal dÃ¼nya kadar gol kaÃ§Ä±rdÄ±. Bir sonraki maÃ§ Galatasaray maÃ§Ä±.Kara Kartal ligde tam 5 hafta sonra galip geldi. BrezilyalÄ± oyucusu Tabata BeÅŸiktaÅŸ formasÄ± ile ilk resmi golÃ¼nÃ¼ kaydetti. MaÃ§Ä±n ilk 10 dakikasÄ± Kartal eski Kartal gibi iyi oynadÄ±. MaÃ§tan galip geldi ama tribÃ¼nlerden deÄŸil. Ä°nÃ¶nÃ¼ ikiye bÃ¶lÃ¼ndÃ¼, kavgalar edildi, protesto sesleri 90 dakika neredeyse hiÃ§ dinmedi. Mustafa Denizli maÃ§tan sonra "deplasman koÅŸullarÄ±ndan bile zor olan bir mÃ¼cadele ettik" ve maÃ§Ä± kazandÄ±k, oyuncularÄ±mÄ± kutluyorum dedi. Sorarlar SayÄ±n Denizli adama, ee be kardeÅŸim kendine gÃ¶re en zor maÃ§Ä± kazandÄ±n da; kolay maÃ§larda niye yenildin veya puan kaybettin. Tebrikler Revna DemirÃ¶ren.. BÃ¶yle bir zamanda ve maÃ§tan Ã¶nce kÃ¶tÃ¼ eleÅŸtirileceÄŸi neredeyse % 100 belli olan kocasÄ±nÄ±n yanÄ±nda olduÄŸu iÃ§in. BeÅŸiktaÅŸ kazandÄ± ama.... BakalÄ±m ilk 11' i ne zaman oluÅŸacak.AnkaragÃ¼cÃ¼ karÅŸÄ±sÄ±nda hÃ¼srana uÄŸradÄ± aslanlar. BaÅŸkent deplasmanÄ±nda tam 3 gol yediler. Aslanlarda yenilebilir, doÄŸru ama bu kadar kÃ¶tÃ¼ oynayarak deÄŸil. Cimbom gibi bir bÃ¼yÃ¼k takÄ±mÄ±n bir Anadolu takÄ±mÄ±na bu kadar pozisyon vermesi olacak iÅŸ deÄŸil. Bana gÃ¶re Nonda' nÄ±n dÃ¼ÅŸÃ¼rÃ¼lmesi penaltÄ±ydÄ± ama hakem es geÃ§ti. Verse ne deÄŸiÅŸirdi bilinmez ama, Cimbom BaÅŸkent'te FenerbahÃ§eli olduÄŸu bilinen Melih GÃ¶kÃ§ek' e 3 puan kaybetti. Keita' nÄ±n yokluÄŸu gerÃ§ekten Ã§ok hissediliyor. Beni kÄ±zdÄ±ran ve dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ren tek durum ise sevgiliÂ Frank Rijkaard' Ä±n GÃ¶khan Zan ile yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klama oldu. Yenilginin faturasÄ±nÄ± SayÄ±n Fatih Terim' e mi kesmek istedi anlamadÄ±m. Galatasarayâ€™da Arda' da mÃ¼thiÅŸ bir dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ var, birileri Arda ile konuÅŸup uyarmasÄ± gerekmektedir diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Belki bu yaÅŸta bÃ¶yle bÃ¼yÃ¼k bir camiaya kaptan olma sorumluluÄŸu Ã¼stÃ¼nde inanÄ±lmaz bir yÃ¼k yaratÄ±yordur.Tebrikler Kanarya. 8 maÃ§Ä±ndan da galip gelerek mÃ¼thiÅŸ bir rekora imza attÄ±. Bu takÄ±m Ã¶vgÃ¼leri hak ediyor. EleÅŸtiri hep yapÄ±lÄ±yor TÃ¼rk futbolunda ama, iyi bir takÄ±mÄ± da renginiz ne olursa olsun tebrik etmek erdemliktir. Tebrikler kaptan. YÄ±llanmÄ±ÅŸ ÅŸarap gibi bu aralar Alex. Seyretmeye doyulmuyor. Gelelim Luganoâ€™ya. Bu adam Ã§ok iyi bir oyuncu olabilir ama, kesinlikle ahlaklÄ± biri deÄŸil. AdamÄ±n ayaÄŸÄ±nÄ± kÄ±rmaya gitti. YazÄ±ktÄ±r , yapma oda senin gibi ekmek parasÄ±nÄ± kazanmak iÃ§in sahada. Bir gÃ¼n gerÃ§ekten FenerbahÃ§e' yi yakacak bu adam. Volkan ve Emre gerÃ§ekten Ã§ok iyiydiler. TakÄ±mÄ±n en zayÄ±f halkasÄ± maalesef defansÄ±. Herkes GenÃ§lerbirliÄŸi kadar ÅŸanssÄ±z olamaz veya Volkan her zaman gÃ¼nÃ¼nde olamaz.EskiÅŸehirspor' un Kayserispor! a evinde yenilmesi gerÃ§ekten Ã¼zdÃ¼ beni. Yinede ligimizin iyi takÄ±mlarÄ±ndan RÄ±za Ã‡alÄ±nbay' Ä±n takÄ±mÄ±. Bursaspor, Manisaspor' u deplasmanda yenmeyi baÅŸardÄ±. Dolu dizgin zirve yarÄ±ÅŸÄ±nda. Sivasspor ligdeki ilk galibiyetini aldÄ± ama, hocasÄ± ve her ÅŸeyi BÃ¼lent Uygun ' u kaybetti. Ä°stanbul Belediye bu sene iyi maÃ§lar Ã§Ä±karÄ±yor. Abdullah AvcÄ±' nÄ±n takÄ±mÄ± kesinlikte bu seneyi rahat bitirecektir.