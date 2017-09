HaftanÄ±n analizi

Cemal Erbaş yazıyor

Ligde cuma günü Trabzonspor Avni Aker’de Gaziantepspor ile golsüz berabere kalarak seyircisine saç baş yoldurdu. Colman ile bir penaltıdan yararlanamayan Karadenizli ekip, sayısız gol pozisyonundan da yaralanamadı. Takımda Gabriç dikkat çekici futbolu ve mücadelesi ile övgüyü hak etti. Yattara halen formunun çok uzağında. Gökhan Ünal dünya kadar gol kaçırdı. Bir sonraki maç Galatasaray maçı.Kara Kartal ligde tam 5 hafta sonra galip geldi. Brezilyalı oyucusu Tabata Beşiktaş forması ile ilk resmi golünü kaydetti. Maçın ilk 10 dakikası Kartal eski Kartal gibi iyi oynadı. Maçtan galip geldi ama tribünlerden değil. İnönü ikiye bölündü, kavgalar edildi, protesto sesleri 90 dakika neredeyse hiç dinmedi. Mustafa Denizli maçtan sonra "deplasman koşullarından bile zor olan bir mücadele ettik" ve maçı kazandık, oyuncularımı kutluyorum dedi. Sorarlar Sayın Denizli adama, ee be kardeşim kendine göre en zor maçı kazandın da; kolay maçlarda niye yenildin veya puan kaybettin. Tebrikler Revna Demirören.. Böyle bir zamanda ve maçtan önce kötü eleştirileceği neredeyse % 100 belli olan kocasının yanında olduğu için. Beşiktaş kazandı ama.... Bakalım ilk 11' i ne zaman oluşacak.Ankaragücü karşısında hüsrana uğradı aslanlar. Başkent deplasmanında tam 3 gol yediler. Aslanlarda yenilebilir, doğru ama bu kadar kötü oynayarak değil. Cimbom gibi bir büyük takımın bir Anadolu takımına bu kadar pozisyon vermesi olacak iş değil. Bana göre Nonda' nın düşürülmesi penaltıydı ama hakem es geçti. Verse ne değişirdi bilinmez ama, Cimbom Başkent'te Fenerbahçeli olduğu bilinen Melih Gökçek' e 3 puan kaybetti. Keita' nın yokluğu gerçekten çok hissediliyor. Beni kızdıran ve düşündüren tek durum ise sevgili Frank Rijkaard' ın Gökhan Zan ile yaptığı açıklama oldu. Yenilginin faturasını Sayın Fatih Terim' e mi kesmek istedi anlamadım. Galatasaray’da Arda' da müthiş bir düşüş var, birileri Arda ile konuşup uyarması gerekmektedir diye düşünüyorum. Belki bu yaşta böyle büyük bir camiaya kaptan olma sorumluluğu üstünde inanılmaz bir yük yaratıyordur.Tebrikler Kanarya. 8 maçından da galip gelerek müthiş bir rekora imza attı. Bu takım övgüleri hak ediyor. Eleştiri hep yapılıyor Türk futbolunda ama, iyi bir takımı da renginiz ne olursa olsun tebrik etmek erdemliktir. Tebrikler kaptan. Yıllanmış şarap gibi bu aralar Alex. Seyretmeye doyulmuyor. Gelelim Lugano’ya. Bu adam çok iyi bir oyuncu olabilir ama, kesinlikle ahlaklı biri değil. Adamın ayağını kırmaya gitti. Yazıktır , yapma oda senin gibi ekmek parasını kazanmak için sahada. Bir gün gerçekten Fenerbahçe' yi yakacak bu adam. Volkan ve Emre gerçekten çok iyiydiler. Takımın en zayıf halkası maalesef defansı. Herkes Gençlerbirliği kadar şanssız olamaz veya Volkan her zaman gününde olamaz.Eskişehirspor' un Kayserispor! a evinde yenilmesi gerçekten üzdü beni. Yinede ligimizin iyi takımlarından Rıza Çalınbay' ın takımı. Bursaspor, Manisaspor' u deplasmanda yenmeyi başardı. Dolu dizgin zirve yarışında. Sivasspor ligdeki ilk galibiyetini aldı ama, hocası ve her şeyi Bülent Uygun ' u kaybetti. İstanbul Belediye bu sene iyi maçlar çıkarıyor. Abdullah Avcı' nın takımı kesinlikte bu seneyi rahat bitirecektir.