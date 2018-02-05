Haftalık hava durumu raporu - Yarın hava nasıl olacak?

Yarın hava nasıl olacak? Sorularına yanıt Meteoroloji Müdürlüğü’nün 5 günlük raporuyla geldi. Özellikle pazar günü etkili olan lodos nedeniyle ulaşım sorunu yaşayan İstanbullular, haftalık hava durumunu inceliyor. Peki yarın ve bu hafta hava nasıl olacak? İşte hava durumuna ilişkin son değerlendirmeler!



Salı günü İstanbul'da bulutlu hava etkisini göstermeye devam ediyor, yağış beklenmiyor. En düşük sıcaklığın 5, en yüksek sıcaklığın ise 11 derece olması bekleniyor. Çarşamba günü Marmara'nın güneyi ve Ege'ye yağış gelecek, perşembe günü ise yağış bu iki bölgemizin neredeyse tamamında olacak. Akdeniz bölgesinde güneş var. Batı Akdeniz'de bulutlar çarşamba günü artıyor, perşembe günü yağış geliyor. İç Anadolu'da sıcaklıklar 14 - 15 dereceye çıkabiliyor. Bölgesel yağışlar bölgenin batısında çarşamba günü olacak. Karadeniz'in büyük kısmında bulutlar biraz yoğunlaşıyor. Batı Karadeniz'de Bolu dolaylarında yağmur var ve sıcaklık 8 dereceye çıkıyor. Yine

Bolu'da çarşamba - perşembe sıcaklık 15 dereceye ulaşırken; Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı bulutlu, kuzeyinde sıcaklık 0 dereceye yükseliyor. En yüksek değer olarak gece saatlerinde -10 derecelerde olacak. Güneydoğu'da bol güneş var. 14 - 15 derecelerdeki sıcaklık, çarşamba ve perşembe günleri bir kaç derece daha yükselecek.