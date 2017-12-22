Haftalardır böylesi görülmedi, resmen çakıldı

Kripto para piyasasının belirleyicisi, geçtiğimiz hafta 20 bin dolar seviyesine ulaşan Bitcoin, son günlerdeki fiyat kayıplarıyla 14 bin doların da altına inerek 13 bin 107 dolar düzeyine geriledi.

Bitcoin 219 milyar dolarlık piyasa değeriyle, toplam 1,375 adet kriptoparanın oluşturduğu 541 milyar dolarlık piyasanın yüzde 46.3ünü oluşturuyor. Kripto para piyasasında son 24 saatlik işlem hacmi ise 37.4 milyar dolar olarak kaydedildi.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler, Bitcoin yüzde 23.73, Litecoin yüzde 31.18, Bitcoin Cash yüzde 40.66 ve Ethereum yüzde 26.39 düşerken bu genel düşüş kriptopara piyasasının yükselen birimi Ripplea da bulaşarak kriptoparanın değerini yüzde 7.05 düşürdü.