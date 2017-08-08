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    Hafta sonu uykusundaki tehlike

    Hürriyet Haber
    08 Ağustos 2017 - 23:57Son Güncelleme : 08 Ağustos 2017 - 23:57

    Arizona Üniversitesi’nden bilim insanları hafta sonunda yaşadığımız uyku düzeni değişiminin vücuda büyük zarar verdiğini ve kalp hastalıklarından ölüm riskini yüzde 11 arttırdığını belirledi.

    ‘SOSYAL JET LAG’ RİSKİ

    Amerikalı araştırmacılara göre ‘sosyal jet lag’ adı verilen ‘hafta içinde erken kalkarken haftasonunda geç yatıp geç kalkmak’ sağlığınızı ciddi anlamda olumsuz etkileyebilir. Sleep adlı tıp dergisinde yayınlanan araştırma 984 yetişkin üzerinde yapıldı. Üniversitede araştırma asistanı olan Sierra Forbush, “Hafta sonunda uyku alışkanlıklarını değiştirmek biyolojik saatinizi mahvedebilir” görüşünü dile getirdi.

    DİYABET RİSKİ DE VAR

    Baylor Üniversitesi’nden Dr Michael Scullin ise düzenli uykunun günlük hayat için önemini vurgularken, “Uyku düzeniniz bozuksa bu planlama, karar alma ve hataları düzeltme durumlarında sizi olumsuz etkiler” dedi. Öte yandan, Chicago Üniversitesi’nden uyku bozuklukları uzmanı Dr. Esra Tasalı’nın başında olduğu bir başka araştırma, 4-5 saatlik uykuyla kalanlarda diyabet riskinin yüzde 16 oranında arttığını gösterdi.

    Etiketler: Arizona Üniversitesi , Hafta sonu uykusu , gazetehaberleri
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