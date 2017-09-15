Hafta sonu stiline damga vuracak cool parçalar

Hafta sonları rahat ve özgür kalıplar sunan kıyafetler revaçta. Cıvıl cıvıl renk ve desenlerin eşlik ettiği kıyafetlerle hafta sonu en cool siz olabilirsiniz. İşte hafta sonu stiline damga vuracak parçalar:
Fırfırlı etekler
Ucu fırfırlı etekler sıcak havalarda özgürlüğünüzü ilan etmenizi sağlıyor. Uçuş uçuş eteklerinizi pudra tonlarında seçerek havalı görünebilirsiniz.
Çiçek desenli elbiseler
Romantizm ve masumiyet dolu çiçek desenli elbiseler hafta sonlarının kurtarıcı parçalarından. Çiçek desenli elbiseniz ile hem fark edilir olabilir hem de şık bir imaj çizebilirsiniz.
Kalın kemerli elbiseler
Stil sahibi kalın kemerler ince ve uzun elbiselerle harika kombinler oluşturuyor. Bel kıvrımlarını ortaya çıkaran kalın kemerleri uzun elbiselerinizle her fırsatta kombinleyebilirsiniz.
Braletler
Renk renk ve biçim biçim braletlere kıyafetlerinizde bir şans verin. Ceket ve gömlek içlerine de giyilebilen braletlerle hafta sonu şıklığınıza sportif bir hava katabilirsiniz.
File tişörtler
Kat kat giyim modası yazın file tişört ve bra kombini ile devam ediyor. File tişörtlerle cool bir hava yakalayabilir ve kombininizi havalı sneaker modelleri ile tamamlayabilirsiniz.
Askılı elbiseler
Yaz aylarının vazgeçilmezi olan askılı elbiseler bu sezon da gözde. Askılı elbiselerinizi tişörtlerle kombinleyebilir veya tek başına giyerek şıklık yakalayabilirsiniz.
Metal aksesuarlı jean ceketler
Jean ceketler yeniden süslenmeye başladı. Bu yaz metal aksesuarlarla süslenen ve işlemeli jean ceketleri her yerde görmek mümkün. Siz de jean ceketlerinizde ihtişamlı aksesuarlara yer vererek cool bir görüntü yakalayabilirsiniz.
Mesajlı terlikler
Tek bantlı mesajlı terliklerle sloganınızı herkes görsün. İster şehir içinde isterseniz de sahillerde kullanacağınız mesaj içerikli terliklerinizle stil sahibi bir görünüme imza atın.
Jean bluzlar
Jean bluzlar her yerde karşımıza çıkıyor. Jean bluzunuzu jean şortlarınızla birlikte giyerek cool stilinizi daha güçlü bir hale getirebilirsiniz.
Yırtmaçlı uzun etekler
Bu yaz seksi görüntüleri ile yırtmaçlı uzun etekler son derece moda. Bu etekleri kısa bluzlarla kombinleyerek yaz akşamlarına damga vurabilirsiniz.
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