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    Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte cevabı

    Hürriyet Haber
    26.10.2017 - 17:23 | Son Güncelleme:

    Hava sıcaklığının cuma ve cumartesi günü artarak mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor. Hafta başından itibaren sıcaklıkların tekrar düşeceği öngörülürken, kasım başında yeni bir soğuk hava dalgasının İstanbul'da etkili olabileceği tahmin ediliyor.

    İstanbul'da cuma günü az bulutlu, cumartesi ve pazar günleri ise yer yer olmak üzere hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıkların hafta sonu 19 derece civarında seyretmesi beklenirken, pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıkların yeniden düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.

    Hafta sonu hava nasıl olacak İşte cevabı


    Hava tahmini modellerine göre, kasım başında beklenen kuvvetli soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların 10-15 derece aralığında olması tahmin ediliyor.

    Hafta sonu hava nasıl olacak İşte cevabı

     

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    Etiketler: Hava durumu , Son dakika
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