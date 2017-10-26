Hafta sonu hava nasıl olacak? İşte cevabı

İstanbul'da cuma günü az bulutlu, cumartesi ve pazar günleri ise yer yer olmak üzere hafif yağışlı bir hava bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, sıcaklıkların hafta sonu 19 derece civarında seyretmesi beklenirken, pazartesi gününden itibaren ise sıcaklıkların yeniden düşmeye başlayacağı tahmin ediliyor.









Hava tahmini modellerine göre, kasım başında beklenen kuvvetli soğuk hava dalgasıyla birlikte İstanbul'da sıcaklıkların 10-15 derece aralığında olması tahmin ediliyor.









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