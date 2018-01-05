Hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul’da cumartesi – pazar yağmur yağacak mı?

Haftanın ilk gününde sık sık yağmur uyarısı veren meteorolojinin hafta sonu raporu şaşırttı. Hafta sonu pek çok ilde bahardan kalma günler yaşanacak. Cezayir çöllerinden esecek lodosun etkisiyle, sıcaklık cumartesiden başlayarak adım adım yükselerek ocak ortalamasının 8-10 derece üzerine çıkacak. Sıcak hava dalgası yaklaşık 5 gün kalacak. İstanbul'un ocak ayı ortalaması 8 derece iken, sıcaklık pazar 18, pazartesi 21 dereceye ulaşacak.

Ankara'da ısınma daha çok önümüzdeki pazartesi ve salı günü hissedileceke, hafta sonu sis ve ayaz var. Başkent'in ocak ortalaması 4 derece iken, sıcaklık pazar 10, pazartesi 14 derece.

İzmir'in ocak ortalaması 12 derece, sıcaklık pazar günü ile önümüzdeki çarşamba arasında 19-23 dereceye kadar yükselecek.

Ayın 12’sinden sonra ise sıcaklıklar düşecek, ortalamaya iniyor, Anadolu'da kısım kısım kar yağışları da görülebilecek.

BUGÜN İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevreleri ile ilk saatlerde İstanbul'un Anadolu Yakası hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Az bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Denizli çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Antalya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin (1100 m ve üzeri) kar yağışlı, ilk saatlerde Burdur çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Mersin çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) ve yer yer çok kuvvetli(51-75 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın Mersin ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde doğu yönlerden çok kuvvetli ve yer yer fırtına (60-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Karaman ve Çankırı, gece saatlerinde Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Niğde çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, akşam saatlerinde Bolu ve Karabük çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.