Hafriyat kamyonlarına büyük takip başlıyor... 11 bin kamyona araç takip sistemi takıldı

Yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul'da, aşırı hız yapanlara ve güzergâh dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebilecek. Kentsel dönüşüm ve büyük projelerin yürütüldüğü İstanbul'da hafriyat kamyonlarının karıştığı kazalarda son 20 ayda 38 kişi hayatını kaybetti.

11 BİN KAMYONA CİHAZ TAKILDI

İBB'nin şehir sınırları içerisinde uygunsuz faaliyet gösteren hafriyat kamyonlarını engellemek amacıyla başlattığı bu çalışma kapsamında bugüne kadar 11 bin kamyona araç takip cihazı yerleştirilerek, hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlar takibe hazır hale getirildi. Kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine belirlenen miktarda ceza kesilebilecek.

SON 20 AYDA 38 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, TBMM Genel Kurulu´nda yaptığı konuşmada, İstanbul´da son 20 ayda 38 kişinin hafriyat kamyonları yüzünden hayatını kaybettiğini söyledi.

Yeni GPS sistemini DHA'ya değerlendiren Adıgüzel, şunları söyledi:

"Şoförlerin daha fazla kazanmak için fazla tur atmasının önüne geçilebilir. Hız limiti anlamında çok faydalı olur. Eğer GPS sistemi doğru kullanırsa, kamyonun girmemesi gereken yerlere girmesini engelleme şansı olabilir. Teknolojinin bütün imkanlarından yararlanması gerekiyor. Bugüne kadar devreye geçilmemesi üzücü. Teknoloji bu kadar gelişmişken, basit bir GPS meselesi, çok büyük bir gelişme olarak sunulmamalı. Dünyanın her yerinde bu sistem mevcut. Sadece GPS'in çözüm olacağını düşünmüyorum. Daha da geliştirilmelidir. Otomobillerin bile zor geçtiği alanlarda kentsel dönüşüm çalışmaları yapılıyor. Kentin fiziki koşullarına uygun araçlar tercih edilmelidir. Beton mikserleri, hafriyat kamyonları kentin sokaklarında yer buluyor. Kentsel dönüşüm meselesi doğru planlanmalı."