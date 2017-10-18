Hadise'nin yüzüne ne oldu

Bu sezon yenilenen jürisiyle ekranlara gelmeye başlayan O Ses Türkiye'de eğlenceli anlar yaşanmaya devam ediyor. Yarışmanın her sezonunda yer alan tek jüri üyesi olan Hadise, dün akşam herkesi çok şaşırttı.

KAŞLARINA DÖVME YAPTIRDIĞINI AÇIKLAMIŞTI



En son yaptırdığı kaş operasyonu ile çok konuşulmuştu Hadise.Kaşlarını kalınlaştıran Hadise'ye türlü türlü yorumlar yapılmıştı. Daha sonra açıklama yapan Hadise, kaşlarına dövme yaptırdığını ve kalınlaştırdığını söylemişti.

YÜZÜNDEKİ DEĞİŞİKLİK DİKKATLERDEN KAÇMADI



Hadise şimdi de O Ses Türkiye'nin yeni bölümündeki değişiklik ile gündemde. 'O Ses Türkiye'nin yayınlanan bölümünde Hadise'nin yüzündeki şişlik gözden kaçmadı.