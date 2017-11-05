Hadise'den Yıldız Tilbe açıklaması

ABD'de bir arkadaşının düğününe katılıp İstanbul’a dönen Hadise, Nişantaşı’nda bir poliklinikte görüntülendi. 32 yaşındaki şarkıcı, "Rutin kontrole geldim, biraz Jet Lag (Vücudun biyolojik saatiyle, seyahat edilen yerin saatinin uyuşmaması ve vücudun bocalaması) durumum da var, sesim de kısıldı" dedi.

"ANNEM VE BABAM EVLENMEMİ İSTİYOR"

Özel hayatıyla ilgili de konuşan Hadise, aile bireylerinin evlilik konusundaki ısrarlarından şu sözlerle bahsetti: "Annem babam da evlenmemi çok istiyor ama ben doğru insanı bulma taraftarıyım, zaten görüyorsunuz kısa sürede çok insan boşanıyor, geç olsun sağlam olsuncuyum ben"

"O BENİM ARKADAŞIM!"

Kendi takımında yer alan bir yarışmacı ile arasında aşk haberlerinin yayınlanmasına sitem eden Hadise ‘İnanamadım, o benim arkadaşım değer veriyorum, destek veriyorum, zaten ilk günden yalanladım biliyorsunuz, bir resimden nasıl bir aşk dedikodusu çıkabilir ama bu kadar da değil" diye konuştu.

"ELEKTRİKLER GİTTİ"

O Ses Türkiye jürisinde Yıldız Tilbe ve Gökhan Özoğuz arasında kavga yaşandığı hatta çekimlere ara verildiği iddialarına ise Hadise şöyle yanıt verdi: "Bahsi geçen olay sırasında elektriklerin gittiğini jenaratöründe uzun süre devreye girmemesi sebebiyle izleyicilerin yorumlarının bu dedikodulara yol açtı."

"YILDIZ KENDİNİ İFADE EDEMEDİ"

Kavga iddialarını yalanlayan Hadise, "Herkesin kendi karakteri var, mesela Gökhan çok alıngandır, Yıldız aklına geleni söyler ama düşünerek söyler, çıkan haberler çok yanlıştı. Yıldız kendisini tam ifade edemedi, sonra hepimiz yorumlar yapmaya başladık elektrikler gitti. Jenaratör de bozukmuş, biz de gidip elektriklerin gelmesini beklerken bazı yorumlar yapmışlar, 'Ne oldu bunlar gelmiyorlar mı şeklinde... Biz deli gibi kavga etsek yansır zaten, oyuncu olmadığımız hissedersiniz zaten’ ifadelerini kullandı.

Kaynak: NTV

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