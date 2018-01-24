Hadise ve ablası Hülya Açıkgöz kavga mı etti? İlk açıklama geldi

Hadise'nin son klibi 'Sıfır Tolerans' yayınlandığı andan itibaren büyük yankı uyandırmıştı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) müzik kanallarında yayınlanan Hadise’nin “Sıfır Tolerans” klibi nedeniyle; bazı kanallara para cezası vermişti. Hadise'nin akıl hocası olan ablası Hülya Açıkgöz’le son klibi yüzünden kavga ettiği iddia edildi.

Bazı gazetelerde yer alan habere göre; Hadise, ablasına “Çektiğin klip hem çalıntı çıktı, hem de RTÜK yasakladı. Param da boşa gitti!” diye bağırdı. Çıkan haberlerin ardından sessizliğini bozan ünlü şarkıcı sosyal medya hesabından: ’Bugün "Hadise ablası ile birbirine girdi" diye çıkan haberlerin gerçekleri yansıtmadığını ve bu haberi yazan sevgili gazeteci arkadaşın hayal gücünü bu şekilde kullanabildiği için tebrik ediyorum. Ablam ile klip çekmeye devam edeceğiz... Sıradaki klip için çalışmalar başladı. ‘Sıfır Tolerans’ın başarısı belli ki birilerini irite etmiş. Başarı engellenemez. ‘Sıfır Tolerans’ın dinlenme/izlenme oranları ortada. Şarkımızı zirveye taşıyan herkese teşekkür ederiz. Sizi seviyorum. Hadise’ mesajını paylaştı.