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Hürriyet Cumartesi Haberleri

HÜRRİYET CUMARTESİ

    Hürriyet >Kelebek >Hürriyet Cumartesi>Hadi açalım sezonu!

    Hadi açalım sezonu!

    Bahar ÇUHADAR / bahar.cuhadar@hurriyet.com.tr
    29.09.2017 - 11:48 | Son Güncelleme:

    Provadan taze çıkmış yepyeni oyunlar bu hafta itibarıyla perde açıyor. İşte sezona dolu dolu bir başlangıç için öneriler...

    III. Richard – Altıdan Sonra Tiyatro

    Sezonun merak uyandıran Shakespeare yorumlarından biri Altıdan Sonra Tiyatro’dan geliyor. Maharetli yönetmen ve oyuncu Yiğit Sertdemir’in yorumuyla bir ‘III. Richard’ izleyeceğiz ekipten. Tiyatro tarihinin bu en cani, en omurgasız kralı kim bilir kaçıncı kez etrafına ve kendine fenalık saçacak! Sezonun en yeni oyunlarından, başlangıç için hiç de fena bir tercih değil...

    30 Eylül Cumartesi, 20.30, Kumbaracı50

    Hadi açalım sezonu

    Bayrak – İstanbul Devlet Tiyatrosu

    İstanbul Devlet Tiyatrosu hafta içi açıkladığı senelik repertuvarıyla tiyatro takipçilerini hayli heyecanlandırdı. Seçilen güncel metinler, edebiyat uyarlamaları ve konuk yönetmen olarak görülen isimler gerçekten de ilgilenmeye değer. Dikkati ilk çeken metinlerden biri, Berkun Oya’nın izleyeni fena çarpan oyunlarından olan ‘Bayrak’ (En çok konuşulanı ‘Güzel Şeyler Bizim Tarafta’ olduysa da kişisel sıralamamda zirvede ‘Bayrak’ var).

    Hadi açalım sezonu

    Polisiyeyi ve bir aile öyküsünü birbirine geçiren, ters kurgusu ve gerilim dozuyla heyecanı hep diri tutan bu oyundan uyarlanan TV dizisi ‘Masum’ da uzunca süre gündemde kalmıştı. Krek Tiyatro artık faal değil ama ‘Bayrak’ı yarından itibaren Devlet Tiyatrosu’nda, Kubilay Karslıoğlu’nun rejisiyle görebilirsiniz. DT, Berkun Oya’nın efsaneleşen oyunlarından ‘Yangın Duası’nı da tekrar repertuvara alsa keşke diye de bir temenni notu düşelim!

    Hadi açalım sezonu

    1 Ekim Pazar, 13.00, Küçük Sahne 3-4 Ekim, 20.00, Küçük Sahne

     

     

    Etiketler: Tiyatro , keyif , haftanın oyunları
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