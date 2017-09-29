Hadi açalım sezonu!

III. Richard – Altıdan Sonra Tiyatro

Sezonun merak uyandıran Shakespeare yorumlarından biri Altıdan Sonra Tiyatro’dan geliyor. Maharetli yönetmen ve oyuncu Yiğit Sertdemir’in yorumuyla bir ‘III. Richard’ izleyeceğiz ekipten. Tiyatro tarihinin bu en cani, en omurgasız kralı kim bilir kaçıncı kez etrafına ve kendine fenalık saçacak! Sezonun en yeni oyunlarından, başlangıç için hiç de fena bir tercih değil...

30 Eylül Cumartesi, 20.30, Kumbaracı50





Bayrak – İstanbul Devlet Tiyatrosu

İstanbul Devlet Tiyatrosu hafta içi açıkladığı senelik repertuvarıyla tiyatro takipçilerini hayli heyecanlandırdı. Seçilen güncel metinler, edebiyat uyarlamaları ve konuk yönetmen olarak görülen isimler gerçekten de ilgilenmeye değer. Dikkati ilk çeken metinlerden biri, Berkun Oya’nın izleyeni fena çarpan oyunlarından olan ‘Bayrak’ (En çok konuşulanı ‘Güzel Şeyler Bizim Tarafta’ olduysa da kişisel sıralamamda zirvede ‘Bayrak’ var).

Polisiyeyi ve bir aile öyküsünü birbirine geçiren, ters kurgusu ve gerilim dozuyla heyecanı hep diri tutan bu oyundan uyarlanan TV dizisi ‘Masum’ da uzunca süre gündemde kalmıştı. Krek Tiyatro artık faal değil ama ‘Bayrak’ı yarından itibaren Devlet Tiyatrosu’nda, Kubilay Karslıoğlu’nun rejisiyle görebilirsiniz. DT, Berkun Oya’nın efsaneleşen oyunlarından ‘Yangın Duası’nı da tekrar repertuvara alsa keşke diye de bir temenni notu düşelim!

1 Ekim Pazar, 13.00, Küçük Sahne 3-4 Ekim, 20.00, Küçük Sahne